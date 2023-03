Pierre Karl Péladeau, PDG et actionnaire de contrôle de Québecor

Si Québecor se dessinait pour être l’acquéreur privilégié pour les Alouettes au début des négociations officielles et exclusives le mois dernier, Pierre Karl Péladeau serait maintenant personnellement disposé à acheter le club de football montréalais.

C’est une avenue désormais envisagée sérieusement, selon nos informations.

Cette décision éviterait notamment des répercussions sur la rentabilité du secteur Sports et divertissement de Québecor Média qui comprend notamment les Remparts de Québec et l’Armada de Blainville-Boisbriand, deux formations de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), ainsi que les activités de gestion et d’exploitation du Centre Vidéotron, à Québec.

Il serait aussi possiblement plus simple, au besoin, d’injecter de l’argent dans le club pour l’homme d’affaires québécois s’il devenait propriétaire de l’équipe en son nom personnel.

Pierre Karl Péladeau est PDG de Québecor et aussi son actionnaire de contrôle. Forbes estime la fortune personnelle de l’ancien chef du Parti québécois à 1,8 milliard US.

Les Alouettes ont perdu plusieurs millions en 2019. Ils ont aussi perdu de l’argent en 2020 alors qu’il n’y a pas eu de saison cette année-là en raison de la pandémie. L’équipe a également perdu des millions en 2021 alors que les pertes de 2022 sont évaluées à entre 6 et 8 millions.

L’exclusivité des négociations pour l’achat des Alouettes a vite été accordée à Québecor peu après la mise en vente officielle de l’équipe à la mi-février par la Ligue canadienne de football (LCF). Le commissaire de la ligue avait d’ailleurs indiqué à ce moment avoir déjà amorcé un processus « accéléré » pour vendre l’équipe à de nouveaux propriétaires.

L’équipe de football montréalaise est à la recherche d’un nouveau propriétaire et est sous la tutelle de la LCF depuis le 14 février. Mario Cecchini avait retrouvé depuis ce jour son poste de président, bien que de façon intérimaire.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Les Alouettes sont sous la tutelle de la Ligue canadienne de football depuis le 14 février.

Le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie, avait indiqué à la mi-février que le circuit avait acquis les Alouettes de leurs anciens propriétaires, Gary Stern et la succession de feu Sid Spiegel.

Les Alouettes avaient été achetées en 2020 par les deux hommes d’affaires ontariens. La saison a été annulée cette année-là en raison de la pandémie, et le décès de Sid Spiegel l’année suivante avait créé un vide et de l’incertitude autour de l’avenir de l’équipe.

La gestion du processus de vente des Alouettes a été confiée à Park Lane, banque d’affaires de Santa Monica, en Californie, qui compte la LCF parmi les clients à qui elle fournit entre autres choses des services de consultation.

Le conglomérat montréalais Québecor, dont l’action se négocie à la Bourse de Toronto, doit l’essentiel de ses revenus à sa filiale Vidéotron et détient une participation de 65 % dans le Groupe TVA.

Il n’a pas été possible d’obtenir une réaction chez Québecor. Nos messages sont demeurés sans réponse.