Lions 20 - Jets 17

Sauvés par les ailiers rapprochés

Les Jets de New York et les Lions de Detroit avaient le potentiel d’offrir un match serré et spectaculaire, dimanche après-midi. Les deux équipes se battent pour une place en éliminatoires, Zach Wilson jouait peut-être sa carrière et la réputation de Jared Goff était remise à l’enjeu. Or, ce sont les ailiers rapprochés qu’il faut remercier dans ce match qui s’est conclu 20-17 en faveur des Lions.