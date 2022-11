PHOTO MIKE ROEMER, ASSOCIATED PRESS

(Green Bay) Ryan Tannehill a lancé deux passes de touché, a obtenu des gains aériens de 333 verges et a aidé les Titans du Tennessee à prendre la mesure d’Aaron Rodgers et des Packers de Green Bay, 27-17, jeudi.

Steve Megargee Associated Press

Tannehill a semblé beaucoup plus animé à son deuxième match depuis son retour après avoir manqué deux rencontres en raison d’une blessure à la cheville droite. Il a trouvé preneur lors de 22 de ses 27 passes — dont une a été interceptée — et les Titans (7-3) ont gagné pour la septième fois en huit matchs.

De leur côté, les Packers (4-7) ont plié l’échine lors de six de leurs sept dernières rencontres.

Rodgers a complété 24 de ses 39 passes pour des gains de 227 verges. Il a aussi repéré la recrue Christian Watson à deux reprises dans la zone des buts.

Watson a inscrit trois majeurs dimanche dernier lors de la victoire des siens 31-28 en prolongation contre les Cowboys de Dallas.

Watson est devenu la première recrue des Packers, depuis Max McGee en 1954, à réaliser deux touchés et plus lors de matchs consécutifs.

Les Packers ont limité le porteur de ballon Derrick Henry des Titans à 87 verges et à un touché sur 28 courses — une moyenne de 3,1 verges par course. Les Titans ont tout de même établi des sommets cette saison pour les points et de verges amassées (408).

Les passes touché de Tannehill ont été une passe de 14 verges à Dontrell Hilliard et une passe de 16 verges à Austin Hooper.