(Regina) Une fois de plus, Zach Collaros est le joueur par excellence de la LCF.

La Presse Canadienne

Le quart-arrière des Blue Bombers de Winnipeg a obtenu cet honneur pour la deuxième année consécutive jeudi soir lors du banquet de remise des prix de la LCF.

Le receveur Dalton Schoen des Blue Bombers de Winnipeg s’est vu décerner le titre de recrue de l’année alors que le quart des Lions de la Colombie-Britannique Nathan Rourke a été nommé joueur canadien par excellence.

Collaros et les Blue Bombers termineront leur saison dimanche face aux Argonauts de Toronto, lors du match de la finale de la Coupe Grey.

Les Blue Bombers tenteront de mettre la main sur un troisième championnat consécutif.

Le vote a été effectué par les membres de Les Chroniqueurs de Football du Canada et les neuf entraîneurs-chefs de la LCF.

Collaros a mené la LCF pour les passes de touché (37) et a été deuxième pour les verges obtenues par la passe (4183 verges), tout en complétant 305 de ses 436 remises (70 %).

Le quart de 34 ans, a été à la tête d’une offensive qui s’est classée au premier rang pour le nombre de touchés (58), de passes de touché (44) et au deuxième rang pour la moyenne de points inscrits (28,2 points par match).

Il a battu le receveur des Alouettes de Montréal Eugene Lewis. Ce dernier a capté 91 passes pour des gains de 1303 verges et a obtenu 10 majeurs.

Rourke, la nouvelle vedette canadienne

PHOTO PAUL CHIASSON, LA PRESSE CANADIENNE Nathan Rourke

Rourke a terminé au sixième rang au chapitre des verges gagnées par les airs avec 3349 verges, même s’il n’a participé qu’à 10 matchs de saison régulière.

Le Britanno-Colombien de 24 ans a gagné huit de ses neuf premiers matchs avant de subir une blessure au pied lors d’une victoire de 28-10 aux dépens des Roughriders de la Saskatchewan, le 19 août, qui a nécessité une intervention chirurgicale.

Au moment, Rourke était en tête de la LCF pour les gains par la passe (3281 verges) et les passes de touché (25).

Il a effectué un retour au jeu lors du dernier match de la saison régulière des Lions, puis a mené le club à un triomphe de 30-16 contre les Stampeders de Calgary en demi-finale de l’Association Ouest. Les Lions ont ensuite baissé pavillon 28-20 contre les Blue Bombers en finale de section.

Schoen seul au sommet

PHOTO PAUL CHIASSON, LA PRESSE CANADIENNE Dalton Schoen

Schoen, un receveur américain de six pieds et un pouce et 218 livres, a mené la LCF pour les verges gagnées par la passe (1441) et les passes de touchés captées (16).

Il a capté 70 passes lors de sa première campagne dans la LCF, avec une moyenne de 20,6 verges par attrapé.

Il a devancé son homologue des Alouettes, Tyson Philpot.

Alford aux dépens des Alouettes

PHOTO PAUL CHIASSON, LA PRESSE CANADIENNE Mario Alford

L’ancien membre des Alouettes Mario Alford des Roughriders de la Saskatchewan a été nommé joueur par excellence sur les unités spéciales.

En début de semaine, Alford a signé une prolongation de contrat avec les Roughriders. Il devait devenir joueur autonome en février.

Cette saison, Alford a réussi quatre touché lors de retours de bottés, un sommet dans la LCF en 13 matchs de saison régulière.

Ses quatre retours de touché constituent un record pour le club de la Saskatchewan.

Chandler Worthy des Alouettes de Montréal était l’autre finaliste.

Les Roughriders ont acquis Alford des Alouettes le 3 juillet en échange d’un choix de sixième tour de 2023.

Autres trophées

L’ailier défensif Lorenzo Mauldin IV du Rouge et Noir d’Ottawa, qui mesure six pieds quatre pouces et pèse 259 livres, a remporté le titre de joueur défensif de l’année.

Mauldin était l’un des seuls bons éléments du Rouge et Noir (4-14), qui a terminé au dernier rang de l’Association Est.

À sa première saison avec l’équipe de la capitale, il a réussi 17 sacs du quart, a réussi 43 plaqués et a forcé deux échappés.

De son côté, Mike O’Shea a été nommé entraîneur-chef de l’année pour une deuxième saison consécutive.

Le pilote des Blue Bombers a mené ses troupiers à un dossier de 15-3, le meilleur du circuit Ambroisie.