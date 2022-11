Les Bills avaient déjà dû déplacer un de leurs matchs à cause d’une tempête de neige en novembre 2014

(Orchard Park) La Ligue nationale de football a décidé de déplacer à Detroit le match qui devait avoir lieu à Buffalo, dimanche, entre les Bills et les Browns de Cleveland, en raison d’une tempête de neige à effet de lac qui devrait frapper la région de Buffalo.

John Wawrow Associated Press

La décision de transférer le match a été prise avant même que la tempête ne commence.

Les prévisions météorologiques font état d’une accumulation de neige variant entre un et trois pieds dans la région, pendant le week-end.

La décision signifie aussi que les Bills joueront deux parties d’affilée à Detroit. Les Bills rendront visite aux Lions jeudi prochain, dans le cadre du traditionnel programme triple de la journée de l’Action de grâce aux États-Unis.

Le Service météorologique national a émis un avertissement de tempête à effet de lac jusqu’à samedi matin pour le sud du comté d’Erie, qui comprend le domicile des Bills à Orchard Park. La tempête devrait entraîner des rafales allant jusqu’à 55 kilomètres à l’heure au large du lac Érié, ce qui rendra les conditions de voyage dangereuses et entraînera des pannes de courant potentielles.

Les Browns se sont préparés à la possibilité d’un changement de lieu en mettant en place deux plans de match : un pour le jeu à l’extérieur et un pour le jeu à l’intérieur.

« Nous serons prêts pour les deux éventualités, a assuré le coordonnateur offensif Alex Van Pelt. C’est une chose que les années de COVID-19 ont fait pour nous. Nous sommes très flexibles et habitués à nous adapter et à nous ajuster à toutes les circonstances qui se présentent. »

Avec la possibilité de jouer dans des conditions climatiques difficiles, les Browns devaient compter sur son jeu au sol. Nick Chubb aurait reçu le ballon suffisamment pour même satisfaire les partisans de l’équipe, qui critiquent l’entraîneur-chef Kevin Stefanski de ne pas donner le ballon à son joueur étoile lors de chaque jeu.

Maintenant que le match sera disputé à l’intérieur du stade des Lions, dans la chaleur et le confort, les Browns pourront utiliser l’ensemble de leur livre de jeux.

Le problème, c’est que les Bills en feront tout autant avec le quart Josh Allen. La troupe de Buffalo détient un net avantage sur la défensive des Browns, qui n’a pas été à la hauteur cette saison.

Les Bills avaient déjà dû déplacer un de leurs matchs à cause d’une tempête de neige en novembre 2014, et ils avaient pris la mesure des Jets de New York 38-3 sur le gazon synthétique du Ford Field de Detroit.

La rencontre, qui devait se dérouler un dimanche, avait aussi été repoussée à lundi afin de permettre aux deux équipes de se déplacer.

Cette fois, la NFL n’a pas pu repousser la date du match, car les Bills font déjà face à une semaine écourtée.

Comme les Bills, les Browns ont eu leur part de matchs dans des conditions climatiques difficiles. Alors que les joueurs sont soucieux de la sécurité de tous, la perspective de jouer un « Snow Bowl » est séduisante.

« J’adorerais ça, a mentionné le garde à gauche étoile Joel Bitonio. Évidemment, il faut penser à la sécurité des gens de la ville de Buffalo. Mais ce serait très bien. J’ai grandi en Californie et je n’ai pas vu beaucoup de neige. J’étais à l’université au Nevada, où il y a de la neige. »

Les Browns et les Bills ont joué un mémorable match dans la neige à Cleveland, en 2007. Visant les pylônes de la zone des buts face à des vents dignes d’un blizzard, le botteur des Browns Phil Dawson a tout de même réussi deux placements. Les Bills ont aussi été victimes d’un touché de sûreté dans un revers de 8-0.

Il faut remonter à décembre 2017 pour noter la dernière fois que les Bills ont disputé un match pendant une tempête de neige à effet de lac. Ils avaient vaincu les Colts d’Indianapolis 13-7 en prolongation dans la neige. La tempête s’est mise en marche environ une heure avant le botté d’envoi.

« C’était surréel. Tu entres dans le tunnel et le gazon est vert, tu reviens et il y a deux pieds de neige, s’est rappelé le demi de sûreté des Bills Jordan Poyer. C’était probablement un des matchs les plus plaisants dans lequel j’ai joué. »