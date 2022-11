(Montréal) Tyson Philpot a connu son meilleur match en carrière lors de la finale de l’Est, dimanche. Est-ce que les Alouettes de Montréal devraient profiter de ses services tandis qu’elles le peuvent ?

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Le quart Trevor Harris parle depuis longtemps que Philpot — huit attrapés pour 127 verges et un touché, dimanche — sera un receveur étoile dans la Ligue canadienne. Eugene Lewis croit quant à lui que Philpot jouera plutôt dans une autre ligue.

« C’est tout un receveur et il pourrait bien se retrouver au sud de la frontière, a affirmé Lewis, le meilleur receveur de la LCF, dimanche après la performance de Philpot. Si jamais il demeure (au Canada), il va détruire cette ligue. Je me souviens de lui au camp d’entraînement et c’était impressionnant. Je sais que tout le débat tournait autour de qui était le meilleur entre lui et son frère jumeau (Jalen, des Stampeders de Calgary).

« Au début de la saison, il ne jouait que lors de certains jeux. Maintenant, j’adore jouer avec lui : il rend la vie plus facile à tout le monde sur le terrain. Je vous le dis : Tyson sera un problème dans cette ligue. »

Philpot, qui a terminé la saison avec des gains de 459 verges et deux touchés sur 39 réceptions, ne veut évidemment pas trop alimenter cette discussion.

« Ce sont des mots très élogieux de sa part, a-t-il dit lundi, lors du bilan des joueurs. Je laisse tout sur le terrain chaque fois que je m’y trouve. Venant d’un gars que j’admire, ça signifie beaucoup. »

Quant à sa performance de dimanche, il a donné le mérite à Harris.

« Tout cela revient à la confiance que me témoigne Trevor, a souligné Philpot. Sur des tracés doubles, il ne fait même plus de lecture, il a confiance que je me retrouverai au bon endroit et lance le ballon. »

S’il ne pense pas encore au Temple de la renommée du football canadien — une autre prévision de Lewis —, Philpot admet toutefois qu’il se voir gravir quelques échelons au sein de l’organigramme du club de football montréalais.

« Je crois que nous avons un solide groupe de receveurs, a-t-il pris soin de souligner. Mais je vois assurément dans le top 3 de ce groupe en 2023. Je suis prêt à gagner ce poste de partant dès le départ. Je veux aider cette équipe à retourner à la Coupe Grey, c’est clair. »

Pour ce faire, il compte reprendre rapidement l’entraînement, même si ses entraîneurs lui ont intimé de prendre deux semaines de congé. En plus de l’entraînement physique, il veut travailler le côté mental de son jeu.

« J’ai commencé à texter mes entraîneurs dès dimanche soir ! Je vis pour le football. Je crois que je devrai améliorer ma chimie avec Trevor ou quiconque sera le quart partant la saison prochaine. Mais je veux aussi apprendre à ralentir le jeu dans ma tête. Physiquement, ça va, mais cet aspect, je dois le travailler. »

Philpot est en nomination pour le titre de recrue par excellence de la LCF en vue du gala annuel qui aura lieu jeudi. S’il admet avoir réfléchi à ses chances de l’emporter, il les croit pour ainsi dire nulles compte tenu des statistiques amassées par l’autre finaliste, le receveur des Blue Bombers de Winnipeg Dalton Schoen, et ses 1441 verges sur des gains aériens et 16 touchés.

« Oui, j’y ai pensé. Mais comme je suis en nomination contre un receveur qui m’a battu dans toutes les statistiques, je m’attends à ce qu’il gagne. Mais je suis tout à fait en accord avec ce choix : comme compétiteur, je suis en mesure d’apprécier la saison qu’il vient de connaître. »