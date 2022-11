PHOTO CHARLIE RIEDEL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Kansas City) Le quart-arrière Patrick Mahomes des Chiefs de Kansas City s’est entraîné en l’absence de ses trois principaux ailiers espacés mercredi, au rancart en raison de blessures et de maladie. Et rien n’assure que la situation sera bien meilleure dimanche soir lorsque les Chiefs rendront visite aux Chargers de Los Angeles.

Dave Skretta Associated Press

JuJu Smith-Schuster est demeuré dans le protocole relatif aux commotions cérébrales après avoir reçu un coup casque contre casque, dimanche, de la part du maraudeur Andre Cisco, des Jaguars de Jacksonville.

Smith-Schuster est demeuré au sol pendant plusieurs minutes avant de pouvoir se lever et quitter la surface de jeu avec l’aide de coéquipiers. C’est improbable qu’il obtienne le feu vert à court terme.

PHOTO CHARLIE RIEDEL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS JuJu Smith-Schuster (9)

À l’entraînement, mercredi, les Chiefs étaient également privés de Mecole Hardman, qui n’a pas participé au match de dimanche contre les Jaguars à cause d’une blessure abdominale, et de Marquez Valdes-Scantling, qui combattait une maladie qui est apparue au cours des derniers jours.

Ainsi, pour attraper ses passes, Mahomes s’est retrouvé avec le réserviste Justin Watson, le joueur recrue Skyy Moore, le nouveau venu Kadarius Toney et Marcus Kemp, qui a l’habitude de faire sa marque au sein des unités spéciales.

Les trois receveurs absents, mercredi, connaissaient tous de bonnes séquences.

Smith-Schuster a capté cinq passes pour des gains de 113 verges et un touché contre les Bills de Buffalo, sept pour un total de 124 verges et un majeur face aux 49ers de San Francisco, et 10 pour des gains de 88 verges contre les Titans du Tennessee.

Il avait eu le temps de réussir deux attrapés contre les Jaguars avant que la passe de Mahomes vers le centre du terrain ne mène à l’incident avec Cisco, dont l’épaule et le casque ont frappé Smith-Schuster à la tête.

« Nous allons devoir y aller au jour le jour. Nous allons être prudents avec lui », a déclaré l’entraîneur-chef Andy Reid, tout en ajoutant qu’il n’avait pas eu de communications de la part de la NFL au sujet de l’incident avec Cisco.

« Nous n’allons rien faire que nous ne devrions pas faire en fonction de ce que montrent les données. »

Hardman avait marqué un touché dans chacune des trois dernières parties, pour un total de cinq dans cet intervalle, avant de devoir s’absenter dimanche face aux Jaguars. Contre les Titans, il avait été la cible de neuf passes de Mahomes.

PHOTO GODOFREDO A. VÁSQUEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Mecole Hardman (17)

Quant à Valdes-Scantling, il a saisi trois passes pour des gains de 60 verges et a réussi son premier touché avec les Chiefs, dimanche contre les Jaguars.

Pendant ce temps, Moore n’a capté que sept passes pour des gains de 106 verges. Watson compte sept attrapés, des gains de 113 verges et deux touchés.

Quant à Toney, il n’a participé qu’à 37 jeux depuis le début de sa carrière avec les Chiefs, bien que sa prestation contre les Jaguars ait été encourageante, avec quatre attrapés pour des gains de 57 verges et son premier majeur dans la NFL.

Toney a aussi récolté 33 verges au sol.

« Je n’ai pas été surpris de le voir réussir les jeux, mais c’est tout à son honneur que nous puissions le déplacer d’une position à une autre », a souligné Mahomes.

« Il est arrivé ici, il a appris plusieurs positions, nous l’avons promené d’un rôle à un autre ; il n’est pas à une seule position. Nous allons continuer de faire appel à ses services parce que ça va nous rendre meilleurs au fur et à mesure que la saison avancera », a ajouté le quart vedette des Chiefs.

Surtout si les Chiefs sont privés de deux ou trois de leurs autres ailiers espacés.