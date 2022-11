Le temps passe vite lorsqu’on s’amuse et la preuve, c’est qu’il y a déjà 9 des 18 semaines de la saison qui sont derrière nous dans la NFL. Le moment est donc propice pour jeter un coup d’œil aux différentes courses pour les honneurs individuels. Si la saison prenait fin ce matin, notre tableau d’honneur serait le suivant.

Joueur par excellence

Tua Tagovailoa (Dolphins)

Cet honneur devrait être rebaptisé « meilleur quart-arrière », comme on le sait. Jusqu’à dimanche dernier, mon choix aurait été Josh Allen, mais il a maintenant huit interceptions à sa fiche depuis sa contre-performance face aux Jets, et c’est un peu trop pour un joueur par excellence. Cela dit, Allen demeure un candidat valable, tout comme Patrick Mahomes, Lamar Jackson et deux quarts qui ont causé la surprise en première moitié, Geno Smith et Jalen Hurts. Comme dans le cas de ces deux derniers, on ne s’attendait pas à ce que Tua Tagovailoa brille comme il l’a fait. Il a gagné six de ses sept départs ; son coefficient d’efficacité de 115,9 est le meilleur de la ligue ; il réussit 69,9 % de ses passes et a lancé 15 passes de touché. Tua n’a également été victime que de trois interceptions et de huit sacs.

Meilleur joueur offensif

Tyreek Hill (Dolphins)

PHOTO JAMIE SABAU, USA TODAY SPORTS Tyreek Hill (10)

Derrick Henry et Nick Chubb traînent leur équipe respective sur leur dos, mais Hill a démontré qu’il était capable de transformer une attaque depuis qu’il s’est joint aux Dolphins. L’ancien des Chiefs a déjà 1104 verges au compteur, 237 de plus que Justin Jefferson, qui est deuxième. Jefferson a toutefois joué un match de moins. Hill est également premier avec 19 jeux aériens de 20 verges ou plus, 5 de plus que Jefferson, qui est également deuxième à ce chapitre.

Meilleur joueur défensif

Micah Parsons (Cowboys)

PHOTO TIM HEITMAN, USA TODAY SPORTS Micah Parsons

Des joueurs comme Matthew Judon, qui mène la ligue avec 11,5 sacs, Roquan Smith, qui connaissait déjà une bonne saison avant d’être échangé aux Ravens, et Nick Bosa font partie de la course, mais pour le moment, c’est Parsons qui détient la tête. Il a transformé la défense des Cowboys depuis une saison et demie et son impact est comparable à celui d’Aaron Donald et de T. J. Watt, considérés comme les deux meilleurs joueurs défensifs du circuit.

Le retour de l’année

Geno Smith (Seahawks)

PHOTO MATT YORK, ASSOCIATED PRESS Geno Smith

Le choix le plus facile, selon moi. Excellent depuis le début de la saison, Smith ne revient pas d’une blessure sérieuse, contrairement à la plupart des joueurs qui remportent cet honneur. Mais il n’avait pas été un quart partant depuis presque une décennie. Une belle histoire et un exemple de persévérance, il va sans dire.

L’entraîneur-chef de l’année

Nick Sirianni (Eagles)

PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS Nick Sirianni

L’équipe qui possède la meilleure fiche de la ligue mérite d’avoir au moins un représentant au tableau d’honneur, alors pourquoi pas l’homme qui est à la tête de ce succès ? Depuis que Sirianni les dirige, les Eagles surpassent les attentes et forment actuellement la meilleure formation de la Nationale. Sirianni semble au début d’une longue et belle carrière.

La meilleure recrue offensive

Dameon Pierce (Texans)

PHOTO STEPHEN R. SYLVANIE, USA TODAY SPORTS Dameon Pierce

On semble se diriger vers une course entre deux porteurs de ballon pour ce titre, en l’occurrence Pierce et Kenneth Walker III. Un autre demi offensif, Breece Hall, des Jets, faisait partie de la conversation avant de subir une déchirure ligamentaire à un genou il y a quelques semaines. Pierce (678) a gagné plus de verges que Walker III (570), mais sa moyenne de verges par course (4,6) est inférieure à celle du demi des Seahawks (5,1). Parce qu’il est nettement moins bien entouré que Walker III, Pierce est notre choix.

La meilleure recrue défensive

Tariq Woolen (Seahawks)

PHOTO STEPHEN LEW, USA TODAY SPORTS Tariq Woolen (27)

Les similitudes entre Woolen et un autre demi de coin qui a porté les couleurs des Seahawks sont frappantes. Comme Richard Sherman, Woolen est un ancien receveur de grande taille (6 pi 4 po) qui a été repêché au 5e tour et qui contribue très tôt dans sa carrière. Woolen a déjà réussi quatre interceptions et a recouvré deux échappés. Avec Walker III et Woolen, les Seahawks ont deux des meilleures recrues de la ligue, mais ça ne s’arrête pas là. Leurs deux bloqueurs partants sont également des joueurs de première année. Charles Cross (côté gauche) et Abraham Lucas (droit) ont été sélectionnés aux premier et troisième tours. Le genre de récolte qui transforme une équipe.

La plus grande surprise

Les Jets

On ne s’attendait certainement pas à une aussi belle saison de la part des Seahawks, mais Pete Carroll et Brian Schneider savent comment gagner. Leur succès est donc moins étonnant que celui des deux équipes de la Grosse Pomme. Giants ou Jets ? Parce qu’ils viennent de surprendre les puissants Bills, donnons l’avantage aux Jets.

La plus grande déception

Les Raiders

On ne manque pas d’options ici. Les Buccaneers, les Rams, les Colts, les Steelers, les Broncos... Mais que dire des Raiders ? Après leur participation aux éliminatoires en 2021 et leurs acquisitions de Davante Adams, Chandler Jones et Josh McDaniels, on s’attendait à nettement mieux d’eux. Les Raiders ont-ils commis une bourde en remerciant Rich Bisaccia, qui avait sauvé leur saison comme entraîneur-chef intérimaire après le départ de Jon Gruden ? Chose certaine, McDaniels n’a toujours pas démontré qu’il pouvait être un bon pilote.

Les prédictions de Miguel Bujold Seattle c. Tampa Bay (à Munich) : Tampa Bay Minnesota à Buffalo : Buffalo Detroit à Chicago : Chicago Denver au Tennessee : Tennessee Jacksonville à Kansas City : Kansas City Cleveland à Miami : Miami Houston contre Giants de New York : Giants de New York La Nouvelle-Orléans à Pittsburgh : Pittsburgh Indianapolis à Las Vegas : Las Vegas Dallas à Green Bay : Dallas Arizona contre Rams de Los Angeles : Rams de Los Angeles Chargers de Los Angeles à San Francisco : San Francisco Washington à Philadelphie : Philadelphie

Trois matchs à regarder

Minnesota à Buffalo dimanche, 13 h

PHOTO NICK WASS, ASSOCIATED PRESS Les Vikings du Minnesota ont une fiche de 7-1 cette saison.

Les Bills ont reçu une bonne nouvelle dans le cas de Josh Allen, dont la blessure au coude droit ne serait pas si sérieuse. La présence du quart-arrière, dimanche, restait toutefois incertaine au moment d’écrire ces lignes. Si Allen rate le match, Case Keenum obtiendra le départ contre l’équipe avec laquelle il a connu le plus de succès dans la NFL. Les Vikings forment probablement l’équipe qui possède une fiche de 7-1 dont on a le moins parlé dans l’histoire de la NFL... C’est en partie parce qu’ils n’ont vaincu qu’une seule formation avec une fiche gagnante au cours de leur actuelle série de six victoires. Ils auront l’occasion de prouver qu’ils méritent d’être considérés comme une équipe de premier plan, dimanche.

Dallas à Green Bay dimanche, 16 h 25

PHOTO PAUL SANCYA, ASSOCIATED PRESS Aaron Rodgers (12) des Packers de Green Bay

Aaron Rodgers a un nouveau message presque toutes les semaines. Que ce n’est pas le temps de paniquer et que les partisans des Packers devraient respirer par le nez. Que c’est une bonne chose d’affronter les Bills parce que personne ne leur accordera la moindre chance de l’emporter (avec raison). Cette fois, c’est que tout le monde les a enterrés en raison de leur fiche de 3-6 et de leur séquence de cinq défaites. Et s’ils ne trouvent pas le moyen de surprendre les Cowboys, ce sera effectivement le temps de mettre une croix sur eux. Dans le camp des Cowboys, il est de plus en plus question de la possible venue d’Odell Beckham fils. L’ajout du receveur — s’il est guéri et qu’il peut réellement contribuer — permettrait peut-être aux Cowboys de chauffer les Eagles. Car s’ils ne terminent pas premiers de l’Est de la Nationale, ils devraient fort probablement aller battre trois bonnes équipes à l’étranger en janvier afin d’accéder à leur premier Super Bowl en 27 ans. Très lourde commande.

Chargers de Los Angeles à San Francisco dimanche, 20 h 20

PHOTO GODOFREDO A. VÁSQUEZ, ASSOCIATED PRESS Deebo Samuel (19) des 49ers de San Francisco

Leur jeu n’inspire pas confiance, mais les Chargers ont tout de même une fiche de 5-3 malgré l’une des plus longues listes de blessés de la ligue. Keenan Allen n’a presque pas joué. L’autre « gros » receveur du club, Mike Williams, ratera probablement encore plusieurs matchs. Joey Bosa a subi une blessure à long terme, lui aussi, tandis que J. C. Jackson, Austin Johnson et Rashawn Slater ne joueront plus en 2022. À sa deuxième saison, Slater était en voie de déloger Trent Williams au sommet de la hiérarchie des bloqueurs à gauche de la ligue. Les 49ers, eux, pourront compter sur le retour au jeu de Deebo Samuel et de Kyle Juszczyk, le meilleur centre-arrière de la ligue et le joueur avec le nom le plus difficile à épeler. À condition d’éviter les blessures sérieuses, les Niners devraient vivre une deuxième moitié de saison en crescendo.