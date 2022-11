Coupe Dunsmore

Qui aura le dernier mot entre les Carabins et le Rouge et Or ?

C’est la 9e Coupe Dunsmore consécutive entre les Carabins de l’Université de Montréal et le Rouge et Or de l’Université Laval. Près d’une décennie à observer ces deux grands rivaux tout donner dans l’espoir de représenter le Québec au niveau national. Si le premier match de la saison régulière entre les deux équipes s’est terminé d’une façon coutumière sur le dernier jeu de la rencontre en faveur de Montréal, la deuxième partie a résulté en une sévère correction, gracieuseté de la formation lavalloise.