Mauvaise conduite

Quel est votre joueur préféré de l’histoire des Alouettes de Montréal ?

Mettons immédiatement quelque chose au clair : nous avons interdit à nos journalistes de choisir le légendaire quart Anthony Calvillo. Trop facile de prendre le plus grand joueur de l’histoire de la franchise. Alors, on exclut d’emblée le triple joueur par excellence de la LCF et le triple champion de la Coupe Grey, l’homme aux 79 816 verges par la passe, celui qui a choisi de rester à Montréal pour y entraîner les Carabins puis les Alouettes, d’accord ?