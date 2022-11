(Green Bay) Les circonstances entourant le retour au Lambeau Field de Mike McCarthy, maintenant entraîneur-chef des Cowboys de Dallas, pour y affronter son ancienne équipe sont bien différentes de ce à quoi les observateurs s’attendaient.

Steve Megargee Associated Press

À l’origine, un peu tout le monde anticipait un duel de milieu de saison entre deux formations aux attentes élevées, après leur qualification aux éliminatoires un an plus tôt.

Pendant que les Cowboys (6-2) ont réussi à livrer la marchandise, les Packers de Green Bay (3-6) viennent de subir cinq défaites consécutives, une léthargie comme ils n’en avaient pas vécue depuis 2008.

Les Packers doivent négocier avec de nombreuses blessures, eux qui tenteront de gâcher le retour de McCarthy à Green Bay tout en maintenant en vie leurs chances de prolonger leur saison au-delà du calendrier régulier.

« Personne ne se soucie vraiment de ce que vous vivez, des circonstances », a fait remarquer Matt LaFleur, celui qui a succédé à McCarthy à la barre des Packers.

« On s’attend à ce que vous gagniez, tout particulièrement ici. Nous savons que nous allons affronter un excellent rival – l’une des meilleures équipes dans la Ligue nationale de football. »

McCarthy est devenu l’entraîneur-chef des Packers en 2005 et a affiché un dossier de 125-77-2 avant de se faire congédier vers la fin de la saison 2018. Il était à la barre de l’équipe lors du dernier triomphe des Packers au Super Bowl, lors de la saison 2010.

Une route près du Lambeau Field se nomme Mike McCarthy Way.

L’entraîneur-chef des Cowboys est devenu émotif cette semaine lorsqu’il a commencé à relater ses meilleurs souvenirs de Green Bay. Il a entre autres fait remarquer à quel point ce match aura une saveur spéciale pour sa famille.

PHOTO MARK ZALESKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Mike McCarthy et Aaron Rodgers, en 2016

Toutefois, il veut aussi s’assurer qu’aucun de ces éléments ne viendra perturber la concentration de son équipe.

« Faites-moi confiance ; je suis la dernière personne qui veut créer quelque forme de distraction ou de questionnements chez quelqu’un d’autre, parce que nous sommes à ce stade de l’année, au début du troisième trimestre de la saison, où nous savons ce qui est nécessaire pour gagner un match de football », a affirmé McCarthy.

Aaron Rodgers, le quart des Packers qui a gagné deux de ses quatre titres de joueur le plus utile dans la ligue en jouant pour McCarthy, dit apprécier la manière dont son ancien entraîneur-chef a dévoilé son côté sentimental dans les jours précédant ce match.

« Mike, c’est l’endurance et l’acharnement typique du gars de Pittsburgh à l’extérieur, et le gros nounours tout doux à l’intérieur », a décrit Rodgers. « Je pense que c’est une belle combinaison à posséder. »

Des Packers amochés

Le secondeur extérieur Rashan Gary, meneur chez les Packers avec six sacs du quart, a subi une blessure à un genou qui a mis fin à sa saison dans le revers de 15-9 dimanche dernier à Detroit. D’ailleurs, plusieurs joueurs de l’équipe pourraient être indisponibles contre les Cowboys.

Le demi de coin Erick Stokes (genou/cheville) et l’ailier espacé Romeo Doubs (cheville) ont également été blessés contre les Lions et devraient être au rancart. Le nom de l’ailier espacé Randall Cobb (cheville) a été placé sur la liste des blessés des Packers, qui comptait 17 joueurs mercredi.

Elliott, un cas incertain

Le demi-offensif Ezekiel Elliott a paru moins que certain qu’il jouerait, après avoir raté la rencontre précédente la semaine de congé des Cowboys à cause d’une blessure au genou droit. Elliott a indiqué que l’objectif est qu’il joue. Si c’est le cas, ce sera probablement avec une attelle.

Elliott a raté un seul match à cause d’une blessure durant ses six premières saisons. L’an dernier, il a joué malgré une blessure à un genou qui a limité son efficacité. Même avant sa plus récente blessure, il partageait le travail dans le champ arrière plus qu’à tout autre moment dans sa carrière.

PHOTO KEVIN JAIRAJ, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Ezekiel Elliott

En l’absence d’Elliott contre les Bears de Chicago le 30 octobre dernier, Tony Pollard a égalé des sommets personnels en carrière aux chapitres des courses (14) et des gains au sol (131 verges).

Pollard a notamment marqué un touché sur un jeu de 54 verges dans la victoire de 49-29 des Cowboys.

« Je dirais qu’il y a urgence. Mais je pense que ce qui est important, c’est de m’assurer que mon genou soit rétabli », a reconnu Elliott, tout en disant souhaiter participer aux éliminatoires et aller aussi loin que possible.

Par ailleurs, le match de dimanche permettra au jeune joueur défensif étoile Micah Parsons de se mesurer à Rodgers pour la toute première fois, après avoir affronté Tom Brady en deux occasions, l’an dernier à sa saison recrue et de nouveau cette année, lors du premier match du calendrier.

« Il est une idole et une personnalité dans cette ligue que vous regardez avec respect », a déclaré Parsons au sujet de Rodgers.

« Je l’admire. Il joue dans cette ligue depuis longtemps et il a fait les choses de la bonne manière. Il est un grand joueur et personne ne peut lui enlever ça. »