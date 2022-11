Les Argonauts de Toronto ont retranché Chandler Worthy. Pas une fois, quatre fois. Pourtant, le spécialiste des retours de bottés des Alouettes de Montréal assure qu’il n’a pas la vengeance au cœur alors que les deux équipes se feront face en finale de l’Est, dimanche, au BMO Field.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

« Ce match ne signifie pas plus pour moi parce que nous affrontons Toronto. Il signifie davantage parce que je veux de tout mon cœur que mes coéquipiers et moi l’emportions, a-t-il déclaré à la suite de l’entraînement de mercredi. J’ai tissé des liens très serrés avec les membres de cette équipe et je ne pense pas aux Argos comme étant l’équipe qui m’a retranché quatre fois, mais plutôt comme celle qui tentera de m’empêcher de vivre mon rêve de jouer à la Coupe Grey.

« Je refuse de les laisser m’arrêter. J’aborde ce match avec confiance : je connais cette équipe, je connais les gars que je vais affronter sur le terrain. Je veux dominer ce match pour passer en finale, peu importe qui se trouve sur mon chemin. »

Worthy a porté les couleurs des Argos en 2017, 2019 et 2021. La formation torontoise l’a retranché pour une dernière fois après le dernier camp d’entraînement.

« C’était difficile. À certains moments, j’ai voulu tout abandonner et je l’ai même fait pendant un certain temps, admet Worthy. Mais là, la boucle est bouclée. Il faut croire en soi. Peu importe ce que les autres voient en vous, si vous croyez en vous, que vous continuez de travailler et que vous croyez que votre moment viendra, quand il arrive finalement, vous avez alors l’occasion d’en profiter. Je ne dirais pas que mon passage à Toronto a été difficile. Il a contribué à me forger le caractère. »

Dire qu’il a éclos avec les Alouettes tient de l’euphémisme : il a été responsable pour 1862 verges gagnées chez les Alouettes en 2022. Il pointe au deuxième rang de la LCF avec 1220 verges sur les retours de botté d’envoi, inscrivant deux touchés au passage. Ce total de verges se veut également le deuxième plus haut total dans l’histoire du club. Ses 547 verges sur des retours de botté de dégagement le placent d’ailleurs au cinquième rang dans la LCF à ce chapitre.

« J’ai trouvé un endroit où je suis accepté, a indiqué Worthy pour expliquer ses succès en 2022. Cela faisait longtemps que je n’avais pas joué pour une équipe au sein de laquelle les gens apprécient ce que je fais. On m’a fait sentir chez moi ici. Dans ce vestiaire, j’ai tissé de bons liens avec plusieurs de mes coéquipiers. J’ai découvert un groupe où les gens n’envient pas le succès des autres, mais sont réellement heureux de les voir réussir. »

Worthy attribue ses succès et ceux des unités spéciales des Alouettes, à son coordonnateur, Byron Archambault.

« C’est un grand leader, l’a-t-il encensé. Il fait un excellent travail pour amener tout le monde à croire en leurs coéquipiers. Il fait en sorte qu’on veuille tous s’améliorer et dominer quand nous foulons ce terrain. […] C’est l’un des meilleurs leaders pour lequel j’ai joué au football. »

Sans surprise, Archambault refuse de prendre le mérite.

« Les gars ont accepté de relever ce défi dès le départ. Quatre jours après l’ouverture du camp, les joueurs se sont retrouvés avec un nouveau coordonnateur, quelqu’un qui occupe ce poste pour la première fois, et qui a à peine un, deux ou trois ans de plus que certains de ces joueurs. Ils auraient pu être sceptiques ; ils ne l’ont jamais été. Ils ont acheté mes concepts dès le départ. Ils ont excédé les attentes dès le départ et n’ont pas cessé de progresser depuis. »