(Washington) Le procureur général du District of Columbia a indiqué que son bureau déposera une poursuite civile en vertu de la loi américaine sur la protection du consommateur contre les Commanders de Washington, leur propriétaire Dan Snyder, la NFL et son commissaire Roger Goodell.

Stephen Whyno Associated Press

Le procureur général Karl Racine a annoncé ses intentions lors d’une conférence de presse jeudi, puisqu’il estime qu’il y a eu collusion dans le but de piéger les habitants du district.

Racine a déclaré que l’équipe et la ligue ont bafoué les droits des consommateurs du D. C. après avoir pris connaissance des écarts de conduite survenus sur les lieux de travail de l’organisation, ajoutant que Snyder avait menti lorsqu’il a déclaré qu’il ignorait tout de cette situation.

Quatre cartons entouraient Racine lors de son annonce, rappelant les efforts de l’équipe pour transformer son image de marque en incluant des références au D. C., à son drapeau, et à l’historique de l’enquête de la NFL portant sur la culture du travail de l’organisation.

« Dan Snyder a assuré aux partisans qu’il coopérerait totalement avec l’enquête et a assuré que les conclusions seraient fiables, pouvait-on lire sur l’un des cartons. C’était un mensonge : Il a tenté à plusieurs reprises de faire obstruction, et les partisans n’ont pu se fier aux conclusions qui n’ont d’ailleurs jamais été dévoilées publiquement. À cause du droit de veto de Snyder. »

Les conclusions de l’enquête de Beth Wilkinson n’ont pas été dévoilées en juillet 2021, après que la ligue eut imposé une amende de 10 millions US à l’équipe pour sa culture toxique en milieu de travail. Sur le dernier carton, on pouvait lire : « La frustration des partisans s’est intensifiée lorsqu’il est devenu évident que Snyder leur a menti : il n’y aurait aucune transparence ni aucune conséquence. Ç’a eu un impact sur les décisions des consommateurs ».

Les avocates Lisa Banks et Debra Katz, qui représentent plus de 40 ex-employés de l’équipe, ont déclaré que la poursuite civile « est une autre preuve de ce que nous savions depuis longtemps : les Commanders et la NFL ont opté pour la tromperie et les mensonges afin de dissimuler des décennies d’actes de harcèlement et d’abus sexuels, qui ont eu des conséquences non seulement pour les victimes de ces gestes, mais aussi pour les consommateurs du District of Columbia. »

La convocation pour une conférence de presse du procureur général a semblé surprendre les Commanders, selon un communiqué du porte-parole de l’équipe émis mercredi qui a souligné avoir appris l’information sur les réseaux sociaux.

« Les Commanders ont coopéré sans hésiter avec l’enquête du procureur général pendant près d’un an, a dit le porte-parole. En date de lundi, un avocat de l’équipe avait rencontré le procureur général qui lui avait laissé entendre qu’il n’avait pas l’intention de poser de geste pour le moment et, en fait, il a plutôt révélé des incompréhensions fondamentales sur les faits sous-jacents. »

Les Commanders font l’objet de nombreuses enquêtes du procureur général du D. C., de celui de la Virginie-Occidentale, du Congrès américain et de la NFL. Le porte-parole de la ligue Brian McCarthy a mentionné la semaine dernière que l’enquête de l’ex-procureure générale des États-Unis Mary Jo White commandée par la ligue est toujours en cours et qu’il n’y a toujours pas d’échéanciers pour la compléter.

Les propriétaires des Commanders, Dan et Tanya Snyder, ont annoncé la semaine dernière qu’ils avaient retenu les services de Bank of America Securities pour explorer les diverses options de vente de l’équipe. Un porte-parole de l’équipe a répété que « toutes les options » étaient sur la table pour la vente d’une concession dont la valeur atteindrait 5,6 milliards US, selon le magazine Forbes.