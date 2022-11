Jusqu’au tournant du millénaire, les porteurs de ballon étaient les joueurs offensifs les plus importants à l’exception des quarts-arrières. Au début des années 2000, ce sont les bloqueurs à gauche qui retenaient l’attention. De nos jours, ce sont toutefois les receveurs qui suivent les quarts dans la hiérarchie de l’importance, les meilleurs touchant maintenant des salaires annuels de 25 millions. Ça tombe bien puisqu’il n’y a jamais eu autant d’ailiers espacés de grand talent dans la NFL. Voici la crème.



Miguel Bujold La Presse

1 - Cooper Kupp (Rams) – Difficile de croire que Kupp n’a été choisi qu’au troisième tour du repêchage de 2017. Il a été premier pour le nombre d’attrapés, de verges et de touchés en 2021. Même s’il n’y a pas d’autre receveur de premier plan chez les Rams, Kupp est toujours aussi productif, lui qui totalise déjà 64 attrapés, 686 verges et 5 touchés après 7 matchs.

2 - Tyreek Hill (Dolphins) – On savait déjà que Hill était le receveur le plus rapide de la ligue, mais il n’a pas mis de temps à prouver chez les Dolphins que son succès n’était pas uniquement attribuable au bras de Patrick Mahomes et au génie offensif d’Andy Reid et d’Eric Bieniemy. Après la 8e semaine d’activité, il avait 961 verges au compteur, 197 de plus que n’importe qui d’autre.

PHOTO WILFREDO LEE, ASSOCIATED PRESS Tyreek Hill

3 - Justin Jefferson (Vikings) – Jefferson est le receveur qui a totalisé le plus de verges aériennes à ses deux premières saisons dans l’histoire de la NFL (3016). S’il jouait pour une équipe plus populaire, on entendrait beaucoup plus parler de lui. Il n’est peut-être pas un joueur aussi spectaculaire que certains autres sur cette liste, mais Jefferson est d’une constance remarquable.

4 - Deebo Samuel (49ers) – Trop haut ? Si on ne se fie qu’aux statistiques, oui. Mais Samuel est aussi dangereux par la passe qu’au sol et est le cœur et l’âme des 49ers. Le fait qu’il ait pleuré après leur élimination en finale de conférence en janvier a simplement confirmé qu’il était un vrai de vrai. Le Hines Ward de son époque, mais dans une version plus explosive.

5 - Stefon Diggs (Bills) – Diggs est avantagé en jouant avec son pote Josh Robocop Allen, bien sûr, mais il brillait déjà au Minnesota. Il trouve presque toujours le moyen de se défaire de sa couverture et c’est parfois à se demander comment il peut se retrouver aussi souvent seul dans la zone des buts. Sur le plan des tracés de passe, Diggs et Kupp sont dans une classe à part.

PHOTO MARK KONEZNY, USA TODAY SPORTS Stefon Diggs (14)

6 - A.J. Brown (Eagles) – À mon humble avis, Brown est l’ailier espacé le plus sous-estimé de la NFL et ce n’est même pas proche. Son nom n’est jamais mentionné lorsqu’il est question de l’élite. Pourtant, ses statistiques depuis son arrivée dans la ligue parlent d’elles-mêmes et il brille constamment dans les moments importants. Bâti comme un secondeur, il est extrêmement difficile à contenir.

7 - Ja’Marr Chase (Bengals) – Chase s’est vite établi comme une superétoile et son talent est supérieur à celui de la plupart des joueurs sur cette liste. On a d’ailleurs pu constater l’importance qu’il avait pour l’attaque des Bengals, lundi soir... Sans lui, elle a été blanchie dans les 45 premières minutes de jeu. Les probabilités sont bonnes qu’il occupera le premier rang si on refait cet exercice dans deux ans.

PHOTO BUTCH DILL, ASSOCIATED PRESS Ja’Marr Chase

8 - Davante Adams (Raiders) – En effet, c’est étonnamment bas pour un joueur qui était considéré comme le meilleur de sa profession il y a un an ou deux. C’est plus attribuable au nombre de receveurs de grand talent qu’il y a actuellement dans la NFL qu’à un déclin d’Adams, qui connaît une première saison respectable avec les Raiders.

9 - Mike Evans (Buccaneers) – Même s’il dispute déjà sa neuvième saison, Evans n’a que 29 ans. Lors de ses huit premières années, la cible de prédilection de Tom Brady a obtenu un minimum de 1000 verges. Evans est un joueur fiable, n’ayant raté que sept matchs en carrière et n’ayant été victime que de deux échappés perdus.

10 - DeAndre Hopkins (Cardinals) – Sa suspension pour dopage entache son dossier, mais on s’est vite rappelé l’impact qu’il pouvait avoir à son retour au jeu. En 2 matchs, il a attrapé 22 passes pour 262 verges et a inscrit 1 touché.

Mentions honorables : D. K. Metcalf et Tyler Lockett (Seahawks) – On a manqué de place pour ces deux vétérans, qui forment une excellente paire depuis longtemps à Seattle. N’est-ce pas, Russell ?

Les prédictions de Miguel Bujold Chargers de Los Angeles à Atlanta : Atlanta

Miami à Chicago : Miami

Caroline à Cincinnati : Cincinnati

Green Bay à Detroit : Green Bay

Indianapolis en Nouvelle-Angleterre : Nouvelle-Angleterre

Buffalo aux Jets de New York : Buffalo

Minnesota à Washington : Minnesota

Las Vegas à Jacksonville : Las Vegas

Seattle en Arizona : Arizona

Rams de Los Angeles à Tampa Bay : Tampa Bay

Tennessee à Kansas City : Kansas City

Baltimore à La Nouvelle-Orléans : Baltimore La semaine dernière : 13-1

Total de la saison : 72-41-1

Trois matchs à regarder

Rams de Los Angeles c. Tampa Bay

Dimanche, 16 h 25

PHOTO CHRIS O’MEARA, ASSOCIATED PRESS Tom Brady, quart-arrière des Buccaneers

C’est fou comme les choses peuvent changer rapidement dans la NFL. Cet affrontement opposera les deux plus récents champions du Super Bowl, mais aussi deux équipes qui en arrachent et qui sont en danger de rater les éliminatoires. Les Buccaneers retrouveront deux de leurs partants en défense, le demi de coin Carlton Davis III et le plaqueur Akiem Hicks. En revanche, le chasseur de quarts Shaquil Barrett s’est déchiré un tendon d’Achille la semaine dernière et ratera le reste de la saison. Du côté des Rams, Cooper Kupp devrait être à son poste malgré une blessure à une cheville. Les Rams ont tenté d’échanger le demi offensif Cam Akers avant la date limite, sans succès, alors son rôle dans l’équipe est nébuleux pour le moment.

Tennessee c. Kansas City

Dimanche, 20 h 20

PHOTO THOMAS SHEA, USA TODAY SPORTS Derrick Henry, des Titans

Les Titans ont gagné leurs cinq derniers matchs, mais ils étaient tout de même négligés par 12,5 points face aux Chiefs au moment d’écrire ces lignes. Si Ryan Tannehill (cheville) doit s’absenter de nouveau, la recrue Malik Willis obtiendra un deuxième départ. Dimanche dernier, Willis n’a tenté que 14 passes et n’en a réussi que 7 pour des gains de 61 verges et 1 interception. Mais il n’était pas vraiment nécessaire de lancer beaucoup de passes car les Texans étant incapables d’arrêter le jeu de course et Derrick Henry. Ayant sacrifié deux choix pour l’obtenir, les Chiefs estiment qu’ils pourront mieux exploiter le talent de Kadarius Toney que ne l’ont fait les Giants. Le 20e espoir sélectionné à l’encan de 2021 est un ailier espacé polyvalent qui se distingue par sa vitesse.

Baltimore c. La Nouvelle-Orléans

Lundi, 20 h 15

PHOTO STEW MILNE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Roquan Smith, secondeur intérieur des Ravens

Les Ravens ont mis la main sur l’un des bons secondeurs intérieurs de la ligue, Roquan Smith, qui mène la ligue au chapitre des plaqués avec 83. À une époque où les joueurs à cette position sont plus rapides et agiles, mais moins robustes qu’ils l’étaient autrefois, Smith est un joueur de la vieille école. Sa présence au milieu de la défense redonnera du chien à une unité qui n’est plus aussi crainte qu’elle l’était. C. J. Mosley, qui est aujourd’hui avec les Jets, et Patrick Queen sont de bons secondeurs, mais le style de jeu de Smith se rapprochera un peu plus de celui de Ray Lewis. Chez les Saints, la saison du receveur Michael Thomas est terminée. L’ailier espacé sera opéré à un orteil. C’est donc dire que Thomas aura joué 10 matchs sur une possibilité de 50 depuis qu’il a signé un contrat de cinq ans.