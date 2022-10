Après le revers des Packers à Washington, la semaine dernière, Aaron Rodgers avait dit que d’aller se mesurer aux Bills à Buffalo était peut-être la meilleure chose pour son équipe. Que personne ne leur accorderait la moindre chance de l’emporter.

Miguel Bujold La Presse

Mais c’est rarement une bonne chose lorsqu’on doit affronter la meilleure équipe de la NFL sans avoir les chevaux pour la vaincre. Les Packers ont rendu le 4e quart relativement intéressant, mais n’ont jamais vraiment menacé les Bills, qui l’ont emporté, 27-17, au Highmark Stadium, dimanche soir.

La défense des Packers et leur jeu au sol ont suffisamment bien joué pour causer la surprise, mais encore une fois, la maigreur de leur groupe d’ailiers espacés a trop amputé l’attaque pour espérer vaincre une équipe du calibre des Bills. D’autant que les vétérans Allen Lazard et Randall Cobb n’étaient pas en uniforme, blessés, et que la recrue Christian Watson a quitté la partie dès le premier quart en raison d’une commotion cérébrale.

Des ailiers espacés de première année comme Watson, Romeo Doubs et Samori Toure ont tous deux capté une passe de touché de Rodgers (19 en 30 pour 203 verges). Les Packers ont toutefois dû s’en remettre à la course pour la majeure partie de la rencontre et ont étonnamment connu du succès contre la défense qui était la plus étanche de la ligue au sol avant les matchs de dimanche. Aaron Jones a gagné 143 verges en 20 courses et A. J. Dillon en a ajoutées 54 en 10 touches.

La défense des Packers, qui a perdu ses deux principaux secondeurs, De’Vondre Campbell (genou) et Quay Walker (expulsion), durant le match, n’a pas été vilaine contre Josh Allen et son arsenal. Jaire Alexander et Rasul Douglas ont réussi des interceptions et Allen a été limité à 218 verges de gains (13 en 25).

Le problème, c’est que Dawson Knox, Stefon Diggs et Isaiah McKenzie avaient tous marqué des touchés en première demie. Les Bills ont également obtenu 153 verges au sol, dont 49 d’Allen, qui a lancé 2 passes de touchés. Allen possède l’habileté d’esquiver le blitz et la pression mieux que quiconque, ce qui a pour effet de créer des opportunités pour de longs jeux à presque toutes les séries des Bills.

En défense, la tertiaire des Bills doit actuellement se débrouiller sans le demi de sûreté Micah Hyde (cou) et le demi de coin Tre’Davious White (genou). Hyde ratera le reste de la saison, mais White devrait revenir au jeu au cours des prochaines semaines, lui qui n’a pas joué depuis novembre. Dimanche soir, c’est Jordan Poyer, qui forme la meilleure paire de demis de sûreté de la ligue avec Hyde, qui a quitté la partie, blessé à un coude.

L’état de santé de la tertiaire est actuellement la plus grande inquiétude du côté des Bills. Il sera d’ailleurs intéressant de voir s’ils trouveront du renfort avant l’heure limite des transactions, mardi à 16 h.

En attaque, si les Bills veulent s’offrir une pièce de luxe afin de se donner les meilleures chances possibles de remporter leur premier Super Bowl, ils pourraient sûrement convaincre Odell Beckham fils de s’amener avec eux. Les Chiefs viennent de transiger afin d’obtenir Kadarius Toney et n’ont probablement plus de place pour Beckham fils. Les Rams et les Packers, deux autres équipes qui sont souvent mentionnées comme des destinations possibles, ne sont pas partis pour veiller tard cette année. Gardons un œil sur les Eagles, mais les Bills sont les favoris pour obtenir Beckham fils.

Mais qu’ils ajoutent Beckham fils ou non, les Bills seront probablement les grands favoris lorsque les éliminatoires s’amorceront dans deux mois et demi. À condition qu’ils évitent les blessures sérieuses d’ici là. C’est toujours la grande incertitude au football, comme on le sait tous.

Le héros

Christian McCaffrey

À son deuxième match avec les 49ers de San Francisco, McCaffrey a lancé une passe de touché, en a attrapé une, et a marqué un autre majeur au sol. Il a été la grande étoile dans la victoire de 31-14 des Niners, qui ont complètement dominé la deuxième demie de leur match à Los Angeles. Il s’agissait de la huitième victoire de suite des 49ers contre les Rams en saison régulière.

Le zéro

Josh McDaniels

On s’attendait à ce que l’attaque des Raiders devienne l’une des bonnes de la ligue sous les ordres de Josh McDaniels, mais ce n’est pas ce qui se déroule du tout. Dimanche, Las Vegas s’est fait blanchir, 24-0, par les Saints de La Nouvelle-Orléans, une équipe qui avait accordé 132 points à ses 4 matchs précédents (moyenne de 33 par partie). « Je m’excuse au “Raider Nation” pour cette performance et j’en prends la responsabilité », a dit l’entraîneur-chef et ancien coordonnateur offensif des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Le chiffre

219

C’est le nombre de verges au sol qu’a récoltées Derrick Henry dans la victoire de 17-10 des Titans du Tennessee à Houston. « King Henry » a également marqué les 2 touchés des siens, qui ont remporté leurs 5 derniers matchs après avoir perdu leurs 2 premiers. À ses quatre derniers affrontements face aux Texans, Henry a gagné un minimum de 211 verges au sol et a marqué 9 touchés dans ces matchs…

Le chiffre (bis)

156

A. J. Brown, Jalen Hurts et les Eagles se sont moqués des Steelers de Pittsburgh, à Philadelphie, remportant leur septième victoire de la saison, 35-13. Ils sont ainsi demeurés la seule équipe invaincue de la NFL. Hurts a lancé 4 passes de touchés, dont les 3 premières à Brown, qui a fini sa journée de travail avec 156 verges aériennes. Les Eagles seront de retour en action dès jeudi soir alors qu’ils visiteront les pauvres Texans à Houston.