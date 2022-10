Durant le match de lundi dernier entre les Bears de Chicago et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, la cote de Bailey Zappe pour remporter le titre de recrue offensive de l’année est passée de 50 pour 1 à 5 pour 1 en 30 minutes au Caesar’s Sportsbook. C’est ce qu’a rapporté David Purdum (ESPN), qui se spécialise dans le pari sportif.

Victorieux à ses deux premiers départs en carrière, Zappe a remplacé Mac Jones après les trois premières séries offensives des Pats, lundi soir. Jones effectuait un retour au jeu après avoir raté un mois en raison d’une entorse à une cheville, et ça ne s’est pas bien déroulé pour lui. Il a réussi 3 de ses 6 passes pour 13 verges et a lancé une interception avant d’être retiré du match.

Lorsque Bill Belichick a changé de quart, la foule au Gillette Stadium a fait entendre sa satisfaction en accueillant chaleureusement Zappe. Le joueur de première année a rapidement donné raison aux spectateurs en lançant une passe de touché de 30 verges, puis en menant les siens dans la zone des buts une deuxième fois, ce qui donnait alors les devants aux locaux, 14-10. C’est probablement à ce moment précis que des parieurs ont misé sur Zappe pour gagner le titre de recrue de l’année en attaque.

Les Bears ont complètement dominé le reste du match à la surprise générale, l’emportant 33-14, mais c’était fait : il y aurait maintenant une bonne vieille controverse de quarts à Foxborough.

Belichick avait indiqué avant le match que les deux quarts joueraient. Le grand manitou des Pats a également annoncé que c’est Jones qui obtiendrait le départ ce dimanche contre les Jets au New Jersey.

Si Jones ne joue pas mieux qu’il l’a fait depuis le début de la saison (2 touchés et 6 interceptions), la tentation de faire appel à Zappe sera forte. Il a très bien fait en l’absence de Jones et ses exploits dans la NCAA prouvent qu’il est un très bon passeur.

Zappe a établi de nouvelles marques pour les verges et les touchés au cours d’une saison dans la NCAA l’année dernière. Il a totalisé 5967 verges et 62 touchés avec l’Université Western Kentucky, ce qui a convaincu les Patriots de le sélectionner au quatrième tour du repêchage en avril.

Jones n’est pas un pied de céleri, lui non plus. N’oublions pas qu’il a gagné un championnat national avec le Crimson Tide de l’Alabama et qu’il a mené les Pats dans les éliminatoires à sa saison recrue l’an dernier.

Mais les gens sont généralement friands de la classique histoire de l’« underdog ». Alors que Jones a été un choix de première ronde, le 15e au total en 2021, Zappe n’a été choisi que le samedi, la journée où les quatre dernières rondes du repêchage se déroulent. La journée où les équipes se permettent de prendre des risques…

Et les partisans des Patriots savent mieux que quiconque que l’on peut parfois frapper un grand chelem en prenant des risques… Tom Brady a été repêché deux rondes plus tard que ne l’a été Zappe 22 ans plus tard.

Techniquement, les Patriots pourraient garder Jones et Zappe en Nouvelle-Angleterre jusqu’à la conclusion de la saison 2025. Ils pourront donc prendre le temps nécessaire pour choisir leur homme. Et vous ne croyez pas que Belichick s’amusera en gardant ses deux jeunes joueurs sur le qui-vive ? Bien sûr que si.

PHOTO REBECCA BLACKWELL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Chase Claypool changera-t-il d’adresse cette semaine ?

Date limite des transactions

Ni Jones ni Zappe ne seront échangés avant mardi à 16 h, l’heure limite pour effectuer des transactions, mais plusieurs joueurs devront faire leurs sacs au cours des prochains jours. Ce n’est pas comparable à ce que l’on voit dans la LNH, mais il y a toujours quelques transactions avant la date limite.

On a probablement déjà vu la plus importante alors que les 49ers de San Francisco ont acquis Christian McCaffrey la semaine dernière. Les Jets de New York n’ont quant à eux pas perdu de temps pour trouver du renfort après la blessure du demi-offensif Breece Hall, qui ratera le reste de la saison en raison d’une déchirure ligamentaire à un genou. Ils ont obtenu James Robinson des Jaguars de Jacksonville en retour d’un choix de sixième tour qui pourrait devenir un choix de cinquième.

Les Chiefs de Kansas City ont quant à eux échangé des choix de troisième et de sixième tours aux Giants de New York en retour du receveur Kadarius Toney. Un choix de premier tour en 2021 qui déçoit jusqu’à maintenant, Toney ajoutera de la vitesse à l’attaque des Chiefs.

D’autres équipes magasinent sûrement pour ajouter un receveur à leur équipe, dont bien sûr les Packers de Green Bay. Brandin Cooks (Texans de Houston) et Chase Claypool (Steelers de Pittsburgh) sont deux ailiers espacés qui pourraient devoir déménager au cours des prochains jours.

Les prédictions de Miguel Bujold Denver c. Jacksonville (à Londres) : Denver

Caroline c. Atlanta : Atlanta

Chicago c. Dallas : Dallas

Miami c. Detroit : Miami

Arizona c. Minnesota : Minnesota

Las Vegas c. La Nouvelle-Orléans : La Nouvelle-Orléans

Nouvelle-Angleterre c. Jets de New York : Nouvelle-Angleterre

Pittsburgh c. Philadelphie : Philadelphie

Tennessee c. Houston : Tennessee

Washington c. Indianapolis : Indianapolis

San Francisco c. Rams de Los Angeles : San Francisco

Giants de New York c. Seattle : Seattle

Green Bay c. Buffalo : Buffalo

Cincinnati c. Cleveland : Cleveland

La semaine dernière : 7-5

Total de la saison : 59-40-1

Trois matchs à voir

San Francisco c. Rams de Los Angeles, dimanche, 16 h 25 PHOTO JED JACOBSOHN, ASSOCIATED PRESS Jimmy Garoppolo, des 49ers de San Francisco, et Aaron Donald, des Rams de Los Angeles Il y aura deux matchs particulièrement intéressants dans la fenêtre de 16 h, dimanche, celui-ci et celui entre les Giants et les Seahawks, le seul de la huitième semaine qui opposera des équipes aux fiches gagnantes. La rencontre à Los Angeles sera d’une très grande importance pour les deux équipes, surtout pour les 49ers, qui se retrouveraient avec une fiche de 3-5 s’ils devaient s’incliner. Une excellente deuxième moitié de saison deviendrait alors essentielle pour qu’ils aient de bonnes chances de participer au tournoi. Et les Niners n’ont certainement pas sacrifié quatre choix au repêchage afin de mettre la main sur Christian McCaffrey pour regarder les éliminatoires dans leur salon. Les 49ers auront eu une semaine de plus pour intégrer McCaffrey à leur attaque avant de se frotter à Aaron Donald et compagnie.

Green Bay c. Buffalo, dimanche, 20 h 20 PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Le quart des Packers de Green Bay, Aaron Rodgers Ce match devrait nous en dire beaucoup sur ce qui attend les Packers dans les deux derniers mois du calendrier régulier. S’ils donnent une bonne opposition aux Bills, ce sera de bon augure pour une équipe qui vient de perdre trois fois de suite alors qu’elle était favorite pour l’emporter chaque fois. Mais si Aaron Rodgers et les siens se font déclasser, on voit mal comment ils pourraient sauver leur saison. La défense des Packers, l’une des bonnes de la ligue sur papier, devra probablement limiter la puissante attaque des Bills à 27 points ou moins pour espérer l’emporter, et leur jeu au sol devra être productif alors que Rodgers et le jeu aérien continuent d’en arracher. Les Bills seront bien reposés après leur semaine de relâche et voudront rappeler au reste de la ligue en heure de grande écoute qu’ils forment l’équipe à battre.