Avec un classement déjà établi et les séries éliminatoires qui débutent le week-end prochain, les derniers matchs de la saison régulière du football universitaire québécois revêtaient une importance secondaire samedi, mais les favoris avaient quand même des choses à prouver.

Michel Marois La Presse

Au centre Claude-Robillard, les Carabins de l’Université de Montréal se sont (un peu) rassurés avec une victoire de 24-9 sur les Redbirds de McGill.

Après deux défaites consécutives, les champions en titre de la Coupe Dunsmore ont fait pencher la balance au quatrième quart en contrôlant le ballon et en inscrivant 10 points grâce à un placement de 12 verges de Philippe Boyer et un touché de Simon Riopel sur une passe de 31 verges du quart Jonathan Sénécal.

« C’est une victoire qui fait du bien, juste au moment d’entrer en séries, a convenu l’entraîneur-chef des Carabins, Marco Iadeluca. On s’est concentrés sur notre jeu, sur des choses qu’on veut faire la semaine prochaine. Les gars sont sortis pour gagner. Défensivement, contre un quart qui peut mettre bien des points au tableau, on ne leur a rien donné ; offensivement, on a retrouvé la zone des buts et le retour d’Hassane [Dosso] fait vraiment du bien. J’ai l’impression qu’on a pris notre erre d’aller. Reste à limiter les revirements, qui nous ont encore fait mal aujourd’hui. »

De retour au jeu après avoir raté toute la saison, le receveur de passe Hassane Dosso s’est mis en valeur en fin de match avec six réceptions. « Il n’avait pas joué depuis presque un an, a expliqué Iadeluca. Nous ne voulions pas le surcharger aujourd’hui ; on voulait qu’il retrouve ses jambes, qu’il retrouve ses sensations, de façon à ce qu’il soit prêt la semaine prochaine. Son enthousiasme et sa confiance sont contagieux et son retour est vraiment important. »

PHOTO SÉBASTIEN GERVAIS, FOURNIE PAR LES CARABINS Le receveur Hassane Dosso (81) salue les partisans des Carabins.

Dosso a reconnu : « J’étais un peu à court de souffle au début, mais l’énergie et l’adrénaline sont revenues en cours de match. Et j’étais content de revenir contre Ben Labrosse [le demi de coin des Redbirds], le meilleur de la ligue à sa position, qui m’a forcé à vite retrouver mes repères. »

En panne depuis deux matchs, l’attaque des Carabins a bien amorcé le match, mais la première série a pris fin avec une tentative de placement ratée de Philippe Boyer, sa quatrième en deux matchs. Les Bleus n’ont pas baissé les bras et ont finalement réussi à s’inscrire au pointage sur la série suivante après une combinaison de belles courses de Bertrand Beaulieu et de passes précises de Jonathan Sénécal. C’est finalement Williams Legault qui a réussi le touché sur une course d’une verge.

Les deux attaques ont ensuite été à la peine pour réussir des poussées soutenues, et c’est la défense des Redbirds qui s’est signalée. Benjamin Labrosse a réussi le plus beau jeu du match, une interception spectaculaire d’une main après que le ballon eut été dévié, qu’il a ramené sur une distance de 57 verges pour le touché. Les Redbirds ont ensuite pris l’avantage, 9-7, à la faveur d’un touché de sûreté.

Les Carabins ont toutefois répliqué avec une longue poussée de 7 jeux et 74 verges, conclue par un autre touché de Legault, sur une passe de 22 verges de Sénécal, juste après que Simon Riopel eut réussi une importante course de 5 verges sur un troisième essai.

PHOTO SÉBASTIEN GERVAIS, FOURNIE PAR LES CARABINS Le porteur de ballon Lyshawn Dubois sur le terrain du centre Claude-Robillard, samedi après-midi

Du côté des Redbirds, le jeune quart Eloa Latendresse-Régimbald et l’attaque ont eu des difficultés devant la défense coriace des Carabins, mais ils n’ont pas baissé les bras. Et la défense n’a cédé qu’au dernier quart.

« Je suis content de mon interception et du touché, mais j’aurais aimé resserrer mes couvertures sur certains tracés courts, a expliqué Labrosse. Nous avons une équipe jeune et, avec un bon recrutement, je suis convaincu que nous ne pouvons que progresser au cours des prochaines saisons. »

Malgré une fiche de 1-7, les Redbirds ont souvent montré de belles choses, cette saison, et ils ne peuvent effectivement que s’améliorer.

Laval prêt pour les séries

À Concordia, le Rouge et Or de l’Université Laval a pris la mesure des Stingers, 37-24, confirmant ainsi son statut de favori pour les séries éliminatoires. Le receveur de passe Kevin Mital en a profité pour égaler un record du RSEQ avec deux touchés qui portent son total à 12 cette saison. Le quart Arnaud Desjardins, qui sera un candidat de choix au titre de joueur par excellence de la saison, avait déjà amassé pas moins de 317 verges de gains par la passe à la mi-temps, et il a complété le match avec 29 passes complétées en 41 tentatives pour 450 verges de gains.

Les Stingers (2-6) affronteront à nouveau le Rouge et Or (7-1) samedi prochain en demi-finale provinciale, mais ce sera au stade Telus du PEPS à Québec. Une grosse commande.

Dans l’autre demi-finale, le Vert & Or de Sherbrooke (3-5) sera au centre Claude-Robillard pour affronter les Carabins. Les joueurs de l’entraîneur-chef Mathieu Lecompte avaient surpris leurs rivaux, 12-5, la semaine dernière à Sherbrooke et ils ont souvent donné du fil à retordre aux Carabins par le passé.

« On va avoir une grosse semaine de préparation, a assuré Marco Iadeluca. Les gars sont excités et, comme on dit, on a des pendules à remettre à l’heure. »