Match du lundi soir

Les Bears marquent 23 points consécutifs et défont les Patriots

(Foxborough) Justin Fields a lancé une passe de touché et pour des gains de 179 verges, a obtenu un majeur et 82 verges par la course et les Bears de Chicago ont signé une victoire de 33-14 aux dépens des Patriots de La Nouvelle-Angleterre.