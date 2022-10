(Montréal) Les Alouettes de Montréal et les Argonauts de Toronto s’affronteront samedi dans un match qui ne veut absolument rien dire au classement. La formation de Danny Maciocia souhaite tout de même passer un message aux Argos.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, les Alouettes (8-9) et les Argos (11-6) sont assurés de garder la même position au classement dans l’Est : les Torontois termineront en tête, devant les Oiseaux.

Mais les deux clubs pourraient se retrouver en finale de l’Est, le 13 novembre, au BMO Field. C’est pour cette raison que les Alouettes voudront laisser bonne impression.

C’est certain qu’on veut laisser un message. Dans ça, il y a aussi plein d’autres joutes mentales dans lesquelles je ne vais pas embarquer. Parfois, il y a des équipes qui te prennent à la légère. Ça peut être un avantage. Marc-Antoine Dequoy

Dequoy a ajouté que peu importe le nombre de partants et de substituts en uniforme, les Alouettes peuvent laisser un message de la façon dont les joueurs disputeront cette rencontre.

« C’est l’attitude : ça va définir quel type d’équipe on est, a indiqué celui qui a été nommé joueur canadien par excellence des Alouettes plus tôt cette semaine. Au niveau du classement, une victoire n’apporte rien. Maintenant, c’est de voir comment on va prendre ça : est-ce qu’on va prendre ça relax comme si ce n’était pas important ou si on va jouer à notre niveau en sautant sur le terrain ? C’est ce qu’on veut démontrer : quand on est sur le terrain, on donne tout, qu’on soit un partant ou un substitut, c’est une identité qu’on essaie de garder, même dans un match qui ne changerait rien au classement. »

Mais attention de ne pas regarder trop loin devant, prévient Maciocia.

« Avant d’envoyer un message, il y a un match à jouer la semaine précédente. Mais peut-être qu’en cherchant nos réponses, on va envoyer un message. C’est pour ça que j’espère qu’on va jouer comme on est capable de le faire et que les jeunes vont tout donner. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Danny Maciocia, directeur général et entraineur-chef par intérim des Alouettes

Car pour l’entraîneur-chef, le match sera également l’occasion de jauger ce qu’il a sous la main en cas de blessure à des éléments clés dans les prochaines semaines.

C’est plus que les deux points qu’on veut aller chercher. Nous voulons obtenir des réponses (au sujet de notre profondeur) pour les prochaines semaines et 2023, a-t-il expliqué. […] Nous prévoyons jouer trois autres matchs après celui-là. Danny Maciocia

Si plusieurs partants céderont leur place — le quart Trevor Harris, le bloqueur Landon Rice, le garde Kristian Matte, les receveurs Eugene Lewis et Jake Wieneke, pour ne nommer que ceux-là —, le demi à l’attaque William Stanback sera par contre de la partie.

« Il a vraiment besoin de jouer, a noté Maciocia. On voit qu’il s’améliore chaque match. On va lui donner quelques portées. On a besoin d’un William Stanback en forme pour les éliminatoires. Je ne pense pas qu’il lui manque grand-chose pour être en pleine forme pour la demi-finale. »

Les Torontois utiliseront la même recette afin de garder tout le monde en pleine santé en vue des éliminatoires. Même s’ils profiteront d’une semaine de congé pendant que les Alouettes accueilleront les Tiger-Cats d’Hamilton pour la demi-finale de l’Est la semaine prochaine, ils ne veulent pas prendre de risque avec leurs éléments clés.

Le match Alouettes-Argos se mettra en branle sur le coup de 14 h, samedi.