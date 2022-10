(Montréal) Le match de samedi face aux Argonauts de Toronto n’ayant aucune incidence sur le classement final dans la section Est de la Ligue canadienne de football, les Alouettes de Montréal auront un visage fort différent au BMO Field.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Ainsi, le quart Dominique Davis sera le partant de la troupe de Danny Maciocia, une première pour lui dans la Ligue canadienne de football.

« C’est un vétéran de 33 ans qui est dans la Ligue canadienne depuis plusieurs saisons. Il mérite ce départ », a noté Maciocia, après l’entraînement de jeudi, au Parc olympique.

« C’est l’opportunité que j’ai attendue toute la saison, a déclaré Davis. Je suis très heureux que les entraîneurs me donnent l’occasion d’aller montrer ce que je sais faire. »

Car Davis, utilisé surtout pour les petites courses et les faufilades du quart — ses 12 touchés au sol le placent à égalité dans l’histoire du club dans cette catégorie pour un quart-arrière— compte bien se servir de cette occasion comme d’une carte de visite, lui qui deviendra joueur autonome à la fin de la saison.

« Absolument. Je veux bien faire afin que, si des équipes regardent de mon côté, elles aient du bon matériel à visionner. »

Pour l’occasion, il sera secondé par Davis Alexander.

« C’est clair que j’aimerais voir une belle performance de nos quarts, a dit Maciocia. Mais dans le cas de Davis Alexander, avec ce qu’il a montré dans les deux matchs préparatoires, ce qu’il a fait avec nous à l’entraînement, la façon dont il se prépare, il mérite d’avoir cette opportunité. Il fait partie des réponses qu’on veut aller chercher dans ce match. »

Trevor Harris, qui a franchi le cap des 4000 verges par la passe la semaine dernière, sera en uniforme, mais ne devrait pas jouer.

« On va diviser ça une demie pour Dom et l’autre pour Davis », a confirmé Maciocia.

Les receveurs Eugene Lewis, nommé joueur par excellence des Alouettes mercredi, et Jake Wieneke obtiendront également une journée de congé. Ils seront remplacés par Cole Spieker et le Montréalais Kevin Kaya.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Eugene Lewis

Dans le champ-arrière, William Stanback, qui a raté 13 rencontres en raison d’une grave blessure à la cheville, disputera le match, lui qui a grand besoin de jouer.

Maciocia a précisé qu’il sera disponible pendant les quatre quarts, mais que trois demis offensifs seront en uniforme, avec Walter Fletcher et Jeshrun Antwi.

De l’autre côté du ballon, le demi défensif Raheem Wilson est blessé au genou et sa saison est terminée. Najee Murray devrait effectuer un retour dans la formation pour le remplacer.

Les Alouettes (8-9) sont déjà assurées de terminer au deuxième rang dans l’Est. Elles ne peuvent pas rejoindre les Argos (11-6) ni être rattrapées par les Tiger-Cats d’Hamilton (7-9), la formation montréalaise détenant le bris d’égalité contre ces derniers.

Les Tiger-Cats visiteront d’ailleurs les Alouettes en demi-finale de l’Est au stade Percival-Molson le 6 novembre.

Plusieurs auditions

Comme la victoire a moins d’impact, Danny Maciocia — le directeur général — aura les prochaines semaines en tête, mais aussi la saison 2023.

« C’est certain qu’avec les joueurs qu’on amène avec nous à Toronto, qui seront en uniforme, on va aller chercher des réponses au niveau de la profondeur de cette équipe. Ce sera important, car on pourrait en avoir besoin dans les prochaines semaines : on souhaite jouer trois autres rencontres après celle de samedi.

« Ça me donne aussi une idée de ce qui s’en vient en 2023. C’est un match très important. C’est davantage que les deux points : il y a des informations à aller chercher dans cette rencontre. »

Dequoy honoré

Le maraudeur Marc-Antoine Dequoy est revenu sur sa nomination à titre de joueur canadien par excellence des Alouettes, une sélection qui l’honore.

« Je suis vraiment reconnaissant, a-t-il affirmé. On joue en équipe, mais les honneurs individuels font toujours plaisir à recevoir. C’est une belle reconnaissance de ma saison, qui n’est toutefois pas terminée : ce serait bien d’aller chercher une dernière victoire. »

Dequoy a eu l’occasion de jouer régulièrement cette saison. C’est ce qui a été le déclic, selon lui.

« L’an dernier, je me suis fracturé le pouce après trois jeux. Je savais que j’étais prêt, j’attendais juste d’être sur le terrain. J’ai eu cette chance cette année. Il reste des choses à travailler, mais de façon générale, ça a été une belle expérience. »