Argonauts 24 – Alouettes 23

Battus par un simple…

On savait tous que ça surviendrait un jour, et c’est ce qui s’est produit, samedi après-midi au stade Percival-Molson : le match entre les Alouettes et les Argonauts de Toronto s’est décidé grâce à un simple, le dernier jeu du match.