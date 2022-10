(Cincinnati) Joe Burrow a amassé 345 verges par la voie des airs et complété trois passes de touché en première demie pour guider les Bengals de Cincinnati vers un gain de 35-17 sur les Falcons d’Atlanta, dimanche après-midi.

Mitch Stacy Associated Press

Aidés par leur jeune quart, qui a livré sa meilleure performance de la saison, les Bengals ont inscrit des points lors de leurs quatre premières séries à l’attaque.

Burrow a conclu la rencontre avec 34 passes complétées en 42 tentatives pour des gains de 481 verges et trois touchés. Il a ajouté un majeur à l’aide d’une course d’une verge, au troisième quart.

Les receveurs Ja’Marr Chase et Tyler Boyd ont tous deux atteint le plateau des 100 verges par la passe pendant la première demie.

Boyd a établi un sommet personnel en carrière avec des gains de 155 verges grâce à huit passes captées. Chase a également attrapé huit des passes de Burrow, pour des gains totaux de 130 verges et deux majeurs.

Tee Higgins, des Bengals, a capté cinq passes pour des gains de 93 verges, dont une de 22 verges qui a permis à Burrow de marquer un majeur lors du troisième quart. Ç’a été le dernier touché des Bengals.

« Il n’y a aucune défensive dans la NFL qui peut arrêter ce que nous avons », a lancé Higgins.

Les Bengals (4-3), champions en titre de l’Association américaine, affichent un dossier supérieur à ,500 pour la première fois de la saison.

« J’espère que vous m’avez tous écouté lorsque je suis arrivé ici avec une fiche de 0-2 et que je vous ai dit d’être patient, a déclaré l’entraîneur-chef des Bengals, Zac Taylor. Cette saison est très jeune. Nous savons quel type d’équipe nous avons et la confiance que j’ai dans ces joueurs et ces entraîneurs. Cette saison n’en est qu’à ses débuts. Aujourd’hui, nous avons eu l’occasion de nous distancer un peu. »

Dans la défaite des Falcons (3-4), le quart Marcus Mariota n’a complété que huit passes et leur solide attaque terrestre a été tenue en échec.

Mariota n’a obtenu que 124 verges par la voie des airs et Atlanta a été limité à un total de 214 verges, comparativement à 537 pour les Bengals.