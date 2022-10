S’il y avait encore un doute que les 49ers de San Francisco visent à gagner leur sixième Super Bowl dès cette année, il n’y en a plus depuis jeudi soir. Le point d’interrogation à la position la plus importante, lui, demeure toutefois entier.

Miguel Bujold La Presse

Jeudi, les Niners ont échangé des choix de 2e, 3e, 4e et 5e tours aux Panthers de la Caroline afin d’obtenir Christian McCaffrey, l’un des plus talentueux et polyvalents demis offensifs de la NFL. Même s’il n’était arrivé à Santa Clara que vendredi, McCaffrey était en uniforme pour affronter les Chiefs de Kansas City dimanche. Ça n’a malheureusement pas changé grand-chose.

Comme ils l’avaient fait lors du Super Bowl entre les deux équipes il y a un peu moins de trois ans, les 49ers ont laissé filer une avance de 10 points. En fait, les Chiefs ont marqué 44 des 57 derniers points de la rencontre dans une victoire facile de 44-23.

La grande différence ? La même que lors du Super Bowl.

Alors que Patrick Mahomes a excellé après avoir lancé une interception tôt dans la partie, Jimmy Garoppolo a raté trop de belles occasions et a été incapable d’offrir une bonne performance en deuxième demie.

Ce qui nous amène à une question quand même assez importante étant donné leur transaction de jeudi : les 49ers peuvent-ils gagner un Super Bowl avec Garoppolo ?

L’organisation avait répondu à cette question en sacrifiant trois premiers choix pour mettre la main sur Trey Lance au repêchage de 2021… Mais en envoyant quatre choix aux Panthers pour McCaffrey, elle a manifestement changé d’avis.

Sur papier, les Niners sont aussi forts que n’importe quelle autre équipe dans la Conférence nationale. Ils ont du talent à toutes les positions et Garoppolo a déjà prouvé qu’il pouvait à tout le moins les mener loin dans les éliminatoires. Il tentera maintenant de franchir la dernière étape avec une arme de plus en McCaffrey.

PHOTO GODOFREDO A. VÁSQUEZ, ASSOCIATED PRESS Christian McCaffrey (23) et Frank Clark (55), des 49ers de San Francisco

Trop d’options

Vaincus par les Bills de Buffalo la semaine dernière, les Chiefs n’avaient manifestement gardé aucune séquelle de ce revers. Mahomes a réussi 25 de ses 34 passes pour 423 verges et 3 touchés. Travis Kelce a capté 6 passes pour 98 verges ; Mecole Hardman a marqué 2 touchés au sol et un par la passe ; Marquez Valdes-Scantling a récolté 111 verges en seulement 3 attrapés ; et JuJu Smith-Schuster a mené l’équipe avec 7 réceptions de passe pour 124 verges et un majeur.

L’ADN des Chiefs n’est plus le même sans Tyreek Hill, mais c’est à se demander si Andy Reid et son coordonnateur offensif, Eric Bieniemy, ne sont pas encore plus dangereux avec leur cahier de jeux qu’ils l’étaient auparavant. Kelce, JuJu, Hardman, Valdes-Scantling, les ailiers rapprochés de soutien Noah Gray et Jody Fortson, et un groupe de demis qui a permis aux Chiefs de récolter 112 verges au sol face aux 49ers, même si aucun joueur n’a obtenu plus de 43 verges… Ça commence à faire du monde de qui se méfier…

Tôt ou tard, les Chiefs intégreront également la recrue Skyy Moore davantage à leur attaque. Choix de deuxième tour, l’ailier espacé se distingue par sa vitesse et son explosion. Reid et les Chiefs le gardent dans leur manche pour plus tard…

Il y a la ligne, aussi. Menée par Creed Humphrey, qui menace Jason Kelce pour le titre de meilleur centre de la ligue, elle a dominé un très bon front défensif, dimanche. Mahomes n’a été victime que d’un seul sac et a rarement été ennuyé par une défense qui occupait le deuxième rang du circuit au chapitre des sacs.

Garoppolo (25 en 37 pour 303 verges, 2 touchés et une interception) n’a pas été mauvais, mais comme c’est trop souvent le cas avec lui, il n’a pas été en mesure de signer quelques jeux clés pour changer l’allure de la rencontre.

À son premier match avec sa nouvelle équipe, McCaffrey a gagné 38 verges en 8 courses et 24 sur 2 attrapés. On ne pouvait pas s’attendre à beaucoup plus d’un joueur qui n’était avec l’équipe que depuis approximativement 72 heures.

Les Chiefs (5-2) sont maintenant seuls au sommet de l’Ouest de l’Américaine à la suite de la défaite des Chargers (4-3) aux mains des étonnants Seahawks (4-3). La liste de blessés des Chargers continue de s’allonger, eux qui ont perdu les services du demi de coin J.C. Jackson, dimanche. Bref, les Chiefs sont en bonne position pour remporter un septième championnat de division consécutif.

Quant aux 49ers (3-4), ils ont la même fiche que les Cardinals de l’Arizona et ont une victoire de retard sur les Seahawks. Ils affronteront l’autre équipe de l’Ouest de la Nationale, les Rams de Los Angeles (3-3), dimanche prochain. Les quatre équipes sont donc bien en vie dans cette section.

Grâce à tout le talent qu’ils possèdent, les Niners devraient normalement être considérés comme les favoris du groupe. Deebo Samuel, George Kittle, Brandon Aiyuk, McCaffrey, une très bonne ligne offensive et une défense de premier plan, même si elle s’est fait dépecer par Mahomes et compagnie.

Garoppolo n’a plus d’excuse. Tout est en place. L’occasion de mener son équipe jusqu’au bout est devant lui. Et ça risque d’être sa dernière s’il n’y parvient pas.

Le héros

PHOTO SAM GREENE, USA TODAY SPORTS Joe Burrow (9), quart-arrière des Bengals de Cincinnati, le 7 octobre dernier

Joe Burrow

Ailleurs dans la NFL, le quart-arrière des Bengals de Cincinnati a été époustouflant dans la victoire de 35-17 des siens aux dépens des Falcons d’Atlanta. Il a touché la cible sur 34 de ses 42 passes pour 481 verges et 3 touchés. Après un début de saison ordinaire, l’attaque des Bengals a trouvé son erre d’aller.

Le zéro

La journée des ailiers rapprochés

C’était peut-être rigolo pour certains au départ, mais le concept de la « journée nationale des ailiers rapprochés » est franchement ridicule. C’est insignifiant et ça ne fait rire personne. Espérons qu’il s’agissait de la dernière édition.

Le chiffre

3

Favoris pour l’emporter par 13 points, Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay se sont fait battre 21-3 par les Panthers de la Caroline. Trois petits points contre une équipe au beau milieu d’une vente de feu ? La saison de trop pour Brady ? Ça ressemble de plus en plus à ça, oui.

Ça va faire parler

Brady et Rodgers

Comme Brady et les Bucs, Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay se sont inclinés devant une équipe inférieure, perdant 23-21 contre les Commanders à Washington. Bien qu’ils ne soient pas les seuls à blâmer pour les insuccès de leurs équipes, qui ont toutes deux de décevantes fiches de 3-4, Brady et Rodgers feront encore parler d’eux cette semaine.