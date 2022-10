Les propriétaires d’équipes de la NFL étaient réunis à New York pour participer à une rencontre, mardi. Selon le New York Times, l’un d’eux brillait toutefois par son absence, le controversé Daniel Snyder, propriétaire des Commanders de Washington.

Miguel Bujold La Presse

Comme c’est souvent le cas depuis que Snyder a acheté l’équipe en 1999, les Commanders (anciennement les Redskins) font parler d’eux pour toutes les mauvaises raisons depuis quelques années. La NFL attend d’ailleurs la conclusion d’une enquête qu’elle a amorcée et qui est menée par Mary Joe White avant de commenter publiquement la situation des Commanders.

Une avocate qui a notamment fait partie de l’administration Obama, White enquête sur la franchise après que de nombreuses allégations d’un climat de travail toxique eurent émergé. Snyder aurait été accusé d’agression sexuelle en 2009, et c’est ce qui aurait convaincu la NFL de tenir cette enquête.

En plus d’avoir été accusés d’entretenir un climat de travail toxique, les Commanders sont également soupçonnés d’avoir commis des crimes financiers. Ils auraient gardé des sommes qui auraient normalement dû être versées aux équipes visiteuses.

Il s’agit de la deuxième enquête de la NFL sur les Commanders. C’est lors de la première que la Ligue avait entre autres trouvé des courriels disgracieux envoyés par l’entraîneur-chef déchu Jon Gruden, qui communiquait alors avec l’ancien directeur général du club Bruce Allen. Même le Congrès américain s’est intéressé au cas des Commanders, mais a finalement choisi de ne pas rencontrer Snyder.

Lors de la réunion de mardi, le commissaire Roger Goodell a demandé aux propriétaires de s’abstenir de faire des commentaires au sujet de Snyder et des Commanders avant la conclusion de l’enquête, mais le propriétaire des Colts d’Indianapolis, Jim Irsay, l’avait déjà fait quelques heures plus tôt…

Irsay a essentiellement dit que la Ligue et les propriétaires ne pourraient à un moment donné faire autre chose que de forcer Snyder à vendre sa franchise. La NFL pourrait théoriquement le faire si 75 % des propriétaires (24 sur 32) votaient en faveur d’une telle décision.

Les Commanders (voire Snyder…) ont déclaré qu’ils n’avaient pas été surpris des commentaires d’Irsay, mais que ceux-ci n’avaient aucune valeur. À la fin du même communiqué de presse, les Commanders (Snyder…) ont indiqué que Snyder ne vendrait jamais l’équipe.

La semaine dernière, ESPN a rapporté que Snyder croyait avoir des munitions pour se protéger contre la NFL grâce à des enquêteurs privés qu’il aurait embauchés afin de trouver de la saleté sur d’autres propriétaires d’équipe et sur Goodell. Des informations qui lui permettraient de faire du chantage et d’ainsi éviter d’être forcé à se défaire de son club.

Snyder a nié les informations rapportées par ESPN et songerait à poursuivre le média.

Bref, ça ne sent pas trop bon, ce qui se passe du côté de Washington, et ça ne date pas d’hier. Si l’enquête de White devait confirmer que toutes ces allégations sont vraies, il deviendrait extrêmement difficile pour la NFL de garder Snyder dans ses rangs.

Snyder n’a toutefois nullement l’intention de se départir de l’équipe qu’il regardait gagner des championnats durant son enfance et il semble assez clair que cette histoire se terminera devant les tribunaux. Et il est tout aussi clair que Snyder est maintenant un paria dans la NFL. Un nouvel Al Davis, sans le style et le savoir-faire.

Prise de bec entre Jones et Kraft

PHOTO ADAM HUNGER, ASSOCIATED PRESS Le commissaire de la NFL, Roger Goodell

C’est le cas de Snyder et des Commanders qui a le plus fait parler cette semaine, mais ce n’était même pas l’un des sujets du jour à la réunion des propriétaires.

Les équipes ont notamment accepté de payer 790 millions à la Ville de St. Louis comme pénalité pour avoir déménagé les Rams à Los Angeles. Le propriétaire des Rams, Stan Kroenke, paiera approximativement 75 % de cette somme et les intérêts, tandis que les 31 autres équipes paieront 25 % du total.

On a également appris qu’il y aurait un match présenté le vendredi du week-end de l’Action de grâce des États-Unis à compter de 2023. Ce vendredi est le fameux « Black Friday » et c’est Amazon (Prime Video) qui diffusera la partie, un partenariat naturel il va sans dire. La société déboursera 50 millions par année afin d’avoir les droits de diffusion de cette joute.

Il a également été question du salaire de Goodell, qui serait de 63,9 millions cette année… En tout, 31 des 32 propriétaires auraient voté en faveur d’un renouvellement du contrat du commissaire. Jerry Jones, lui, souhaiterait plutôt que le salaire de Goodell soit rattaché à des objectifs de performance. Plus de primes, moins d’argent garanti, comme un contrat de joueur, finalement.

S’en serait suivie une prise de bec entre le propriétaire des Cowboys et celui des Patriots, Robert Kraft. Selon ESPN, Jones aurait lancé un « don’t f*** with me » (ne plaisante pas avec moi) à Kraft. Lorsque ce dernier lui aurait demandé de répéter, Jones aurait changé de verbe : « don’t mess with me » (ne plaisante pas avec moi, d’une manière plus polie).

Deux octogénaires qui se querellent au sujet de la structure du salaire annuel de 64 millions de leur commissaire. La vie est dure, mes chers amis. Heureusement que le produit est bon…

Les prédictions de Miguel Bujold Atlanta à Cincinnati : Cincinnati

Detroit à Dallas : Dallas

Indianapolis au Tennessee : Indianapolis

Green Bay à Washington : Green Bay

Tampa Bay en Caroline : Tampa Bay

Giants de N. Y. à Jacksonville : Jacksonville

Cleveland à Baltimore : Baltimore

Jets de N. Y. à Denver : Jets de N. Y.

Houston à Las Vegas : Las Vegas

Kansas City à San Francisco : Kansas City

Pittsburgh à Miami : Miami

Chicago en Nouvelle-Angleterre : Nouvelle-Angleterre La semaine dernière : 6-7 Total de la saison : 52-35-1

Trois matchs à voir

Indianapolis à Tennessee, dimanche 13 h

PHOTO DARRON CUMMINGS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Derrick Henry (22)

Malgré des blessures à des joueurs clés, notamment le porteur Jonathan Taylor et le secondeur Shaquille (anciennement Darius) Leonard, les Colts ont une fiche gagnante (3-2-1) et dépasseront les Titans (3-2) en tête de leur division s’ils l’emportent à Nashville. Le plus étonnant du côté des Colts depuis le début de la saison est le rendement de leur ligne offensive. L’une des meilleures depuis des années, l’unité a déjà accordé 21 sacs. Quant aux Titans, qui reviennent de leur semaine de relâche, ils dépendront de Derrick Henry plus que jamais au cours des prochains mois. Le départ de l’excellent A. J. Brown a affaibli leur jeu aérien alors que Ryan Tannehill n’obtient que 193 verges par match. Il en avait gagné 220 par rencontre en 2021 et 239 en 2022.

Kansas City à San Francisco, dimanche 16 h 25

PHOTO JAY BIGGERSTAFF, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Travis Kelce

C’est le match le plus prometteur d’une semaine qui manque de relief. C’est également le premier affrontement entre les Niners et les Chiefs depuis le Super Bowl d’il y a trois ans. Encore une fois cette année, les 49ers sont durement touchés par les blessures. Emmanuel Moseley, Azeez-Shaair et Javon Kinlaw sont tous sur la liste des blessés pour un minimum de quatre matchs, et au moment d’écrire ces lignes, six autres partants de la défense représentaient des cas incertains pour dimanche (Nick Bosa, Arik Armstead, Charvarius Ward, Talanoa Hufanga, Jimmie Ward et Samson Ebukam). Les Chiefs ont restructuré le contrat de Travis Kelce cette semaine afin de dégager de l’espace sous le plafond salarial. Odell Beckham fils ? Les Bills, les Packers et les Rams l’auraient également tous dans leur ligne de mire.

Pittsburgh à Miami, dimanche 20 h 20

PHOTO WILFREDO LEE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tua Tagovailoa

Tua Tagovailoa est remis de sa commotion cérébrale et fera un retour au jeu. Les Dolphins ont perdu leurs trois dernières parties après avoir gagné leurs trois premières. Le retour du gaucher, qui possède le meilleur coefficient d’efficacité (109,9) de la NFL, survient donc au bon moment. Il s’agira d’un retour à Miami pour deux membres des Steelers, l’entraîneur adjoint Brian Flores et le demi de sûreté Minkah Fitzpatrick. Flores a été congédié par les Dolphins en janvier tandis que Fitzpatrick avait été échangé à Pittsburgh en retour d’un choix de premier tour en 2019. Malgré la belle performance de Mitch Trubisky dans la victoire surprise des Steelers contre les Buccaneers, c’est Kenny Pickett (commotion cérébrale) qui devrait affronter les Dolphins.