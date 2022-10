On savait tous que ça surviendrait un jour et c’est ce qui s’est produit, samedi après-midi au stade Percival-Molson : le match entre les Alouettes et les Argonauts de Toronto s’est décidé grâce à un simple, le dernier jeu du match.

Miguel Bujold La Presse

C’est ainsi que les Argonauts se sont assurés de terminer au premier rang de la division Est. Boris Bede a raté sa tentative de placement, mais les Argos ont réussi le rouge parce que l’un des pieds du retourneur Chandler Worthy était sorti de la zone des buts.

Les Alouettes ont également été pénalisés pour avoir eu 13 joueurs sur le terrain, nous rappelant ainsi ce qui était survenu dans les derniers instants du match de la Coupe Grey de 2009, la fois où Damon Duval avait obtenu une deuxième chance de gagner le match contre les Roughriders, ce qu’il avait fait. Les Argos ont décliné la pénalité et l’ont ainsi emporté, 24-23, à la stupéfaction des 19 226 spectateurs.

« On a perdu par un simple, c’est frustrant », a résumé Trevor Harris, qui était parvenu à orchestrer une remontée pour créer l’égalité, 23-23, en fin de match. Toronto menait 16-6 à un certain point.

La pénalité pour avoir eu 13 joueurs sur le terrain et le simple ont mis fin au suspense, mais en réalité, c’est au premier quart que les Alouettes ont perdu ce match.

Profitant de l’un des nombreux bons retours de bottés de Worthy, puis d’un jeu de 59 verges du demi Walter Fletcher, les Als ont atteint la zone rouge lors de leurs deux premières séries. On pourrait plutôt parler de zone noire dans leur cas.

En situation de 3 et 4 à la ligne de 15 des Argos, Danny Maciocia a choisi de jouer agressivement, mais la passe de Harris a été interceptée. Sa cible, Regis Cibasu, a semblé être victime d’obstruction, mais les arbitres en ont décidé autrement même après que l’entraîneur-chef des Alouettes eut contesté la décision.

Sur leur deuxième série offensive, les Alouettes ont été arrêtés à la ligne d’une verge lorsque Jeshrun Antwi a été plaqué derrière la ligne des buts.

« C’est difficile de perdre de cette façon. C’est le genre de match où l’on peut dire qu’on aurait dû faire ceci ou cela. Mais on n’a marqué aucun point sur ces deux séries et on n’a que nous à blâmer. Au pire, nous aurions dû marquer 6 points, au mieux, 14. Mais ç’a été aucun et on a perdu par un point », a dit Harris.

Harris avait déjà 208 verges au compteur après 30 minutes de jeu, mais les Alouettes n’avaient inscrit que 3 points…

« Je suis déçu, on a manqué d’opportunisme. Et je suis également déçu qu’on n’a pas été capables de les arrêter en fin de match », a commenté Maciocia, qui était également mécontent de la pénalité sur le dernier jeu. « C’est inacceptable. »

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Les Argonauts célébrant la victoire face aux Alouettes, samedi

Rendez-vous le 6 novembre

Les Alouettes (8-9) sont maintenant assurés de terminer au deuxième rang de leur division et d’accueillir la demi-finale de l’Est, le 6 novembre, au stade Percival-Molson. Ils affronteront alors les Tiger-Cats de Hamilton ou les Roughriders de la Saskatchewan. La finale de l’Est sera ensuite disputée à Toronto le 13 novembre entre les Argos et le gagnant de cette demi-finale.

Mais d’ici là, les Alouettes affronteront à nouveau les Argonauts (10-7), samedi prochain, à Toronto. Maciocia choisira probablement de reposer certains de ses joueurs clés, mais n’a pas voulu le confirmer.

Harris a dit vouloir jouer, mais on présume qu’il sera laissé de côté. Victime de cinq sacs, il a été frappé solidement à plusieurs reprises et s’est blessé à une hanche.

Malgré son interception, les sacs qu’il a encaissés et les difficultés de l’attaque près de la zone des buts, Harris a fini la partie avec 413 verges et 2 passes de touchés, lancées à Jake Wieneke et à Eugene Lewis.

Lewis a réussi deux spectaculaires attrapés dans la dernière minute de jeu, dont celui pour le touché, alors qu’il a plongé de tout son long dans la zone des buts. Le receveur étoile a toutefois parlé des insuccès de l’attaque au 1er quart.

On connaît des problèmes dans la zone rouge depuis que je suis avec l’équipe. Alors je ne sais plus trop comment les expliquer. Eugene Lewis

McLeod Bethel-Thompson a complété 20 de ses 29 passes pour 240 verges, 2 touchés et une interception, la quatrième de la saison de Marc-Antoine Dequoy. L’imposant demi A. J. Ouellette a quant à lui obtenu 92 verges en 14 courses et 31 autres sur 3 attrapés. Il a causé des ennuis à une défense qui n’est pas la plus pesante.

Les Alouettes ont fait de belles choses, samedi. Harris, Lewis, Worthy, Fletcher, Wieneke et William Stanback ont tous exécuté de bons jeux et la défense n’a pas été vilaine.

La différence ? Les Argos ont réussi un peu plus de jeux importants qu’eux.

Toronto a d’ailleurs maintenant une fiche de 15-3 au cours des deux dernières saisons lorsque le match se termine dans les trois dernières minutes de jeu. Les Als, eux, apprennent encore à gagner ce genre de parties. Et il commence à se faire tard.