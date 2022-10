Les Buccaneers ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs, l’équipe de Todd Bowles étant même victime de la plus grosse surprise de la saison, dimanche à Pittsburgh. Les Steelers les ont vaincus, 20-18, alors qu’ils étaient négligés par 9,5 points.

Miguel Bujold La Presse

Insatisfait de la façon dont les choses se déroulaient devant lui, Tom Brady a engueulé ses joueurs de ligne comme lui seul se permet de le faire sur les lignes de côté. Mais cette fois, ça n’a pas vraiment fonctionné alors que le front défensif des Steelers a continué d’avoir le dessus sur le quintette.

Normalement, les crisettes de Brady ne font pas trop parler, mais cette fois, le moment pour s’emporter semblait un peu moins bien choisi, c’est le moins qu’on puisse dire : Brady avait raté le « walkthrough » (répétition mentale) des Bucs, samedi, parce qu’il assistait au mariage de Robert Kraft, le propriétaire des Patriots… Rappelons que Brady s’était également absenté durant une dizaine de jours en plein camp d’entraînement pour des raisons personnelles (voir divorce d’avec Gisele Bündchen). Argenterie et titre du plus grand de tous les temps ou pas, les « messages » de Brady passent peut-être un peu moins auprès de ses coéquipiers.

Le plus étonnant dans la performance ordinaire de Brady (25 en 40 pour 243 verges) et de l’attaque des Bucs, c’est que la défense des Steelers jouait sans T.J. Watt, Minkah Fitzpatrick et ses trois premiers demis de coin.

Le retour de Dak tombe à point

Dak Prescott a dit qu’il aurait joué, dimanche soir à Philadelphie, si la décision lui était revenue. C’est plutôt Cooper Rush qui a obtenu le départ, son cinquième de suite, et ça ne s’est pas très bien passé.

PHOTO BILL STREICHER, USA TODAY SPORTS Dak Prescott

Rush a lancé trois interceptions dans la défaite de 26-17 des Cowboys aux mains des Eagles, sa première en carrière. Les Cowboys ont eu le mérite de ne pas avoir abandonné, eux qui tiraient déjà de l’arrière 20-0 après une demie.

Très efficaces dans les 30 premières minutes de jeu, Jalen Hurts et l’attaque des Eagles ont perdu leur rythme lorsque leur bloqueur à droite, Lane Johnson, a quitté le match en raison d’une commotion cérébrale. Son remplaçant Jack Driscoll en a eu plein les bras, notamment face à Micah Parsons, l’un des principaux candidats au titre du meilleur joueur défensif après le premier tiers de la saison.

Prescott devrait effectuer un retour au jeu, dimanche prochain, alors que les Cowboys recevront les Lions au AT&T Stadium. D’ailleurs, on peut certainement se demander si Jerry Jones et les Cowboys n’ont pas préféré que Prescott revienne au jeu à domicile contre Detroit, puis Chicago la semaine suivante, au lieu d’affronter les Eagles à Philadelphie…

Changements majeurs en Caroline ?

La situation ne s’améliore vraiment pas pour les Panthers, qui continuent de s’enliser malgré une formation qui n’est pourtant pas dépourvue de bons joueurs.

À leur premier match depuis le congédiement de l’entraîneur-chef, Matt Rhule, ils ont perdu 24-10 à Los Angeles et le fait saillant de leur après-midi a été les prises de bec entre l’entraîneur des receveurs Joe Dailey et l’ailier espacé Richie Anderson. Le joueur a finalement été chassé des lignes de côté par l’entraîneur-chef intérimaire, Steve Wilks.

La semaine dernière, des rumeurs comme quoi les Panthers considéraient sérieusement la possibilité d’échanger le demi Christian McCaffrey ont refait surface. Avec un poste d’entraîneur-chef à combler et leur meilleur joueur sur le marché des échanges alors qu’il est à son apogée, c’est clair que les Panthers s’apprêtent à bâtir sur de nouvelles bases.

PHOTO KIRBY LEE, USA TODAY SPORTS Christian McCaffrey (22)

Le propriétaire du club, David Tepper, n’hésite jamais à prendre tous les moyens pour gagner et vous pouvez parier qu’il fera tout en son pouvoir afin de permettre à son organisation de mettre la main sur l’un des meilleurs jeunes quarts du prochain repêchage, qu’il s’agisse de Bryce Young (Alabama) ou de C.J. Stroud (Ohio State). Les expériences avec Sam Darnold et Baker Mayfield ont été de retentissants échecs jusqu’ici.

Match crucial jeudi soir

La septième semaine d’activités s’amorcera avec une rencontre entre deux équipes qui déçoivent depuis le début de la saison, les Saints et les Cardinals, en Arizona. Les perdants de cette joute se retrouveront avec une fiche de 2-5 et devront vraisemblablement gagner huit de leurs 10 derniers matchs afin de se classer pour les éliminatoires, ce qui est très peu probable. La partie de jeudi est donc extrêmement importante d’un côté comme de l’autre.

PHOTO STEPHEN LEW, USA TODAY SPORTS L’entraîneur-chef des Saints Dennis Allen

Les Saints peuvent blâmer leur longue liste de blessés (Jameis Winston, Michael Thomas, Jarvis Landry, Chris Olave, Marshon Lattimore et Terron Armstead ont tous raté le match de dimanche contre Cincinnati) pour leur mauvais départ. C’est un peu différent dans le cas des Cards, qui connaissent toutes sortes de difficulté à marquer des points.

L’entraîneur-chef Kliff Kingsbury et le quart-arrière Kyler Murray ont avoué que le rendement de l’attaque était inacceptable après la défaite de 19-9, dimanche à Seattle, et la pression sur Kingsbury est de plus en plus forte. Bonne nouvelle pour les Cardinals, DeAndre Hopkins a fini de purger sa suspension de six matchs pour dopage et devrait être en uniforme, jeudi soir.