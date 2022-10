(Philadelphie) En moins de deux ans, la section Est de l’Association nationale a quitté les bas-fonds de la Ligue nationale de football et fait maintenant partie de l’élite du circuit.

Rob Maaddi Associated Press

Après avoir été représentée par un club avec un dossier déficitaire lors des éliminatoires de 2020, la section compte aujourd’hui trois des quatre équipes dans l’Association nationale avec des fiches victorieuses, après six semaines d’activités.

Les Eagles de Philadelphie (6-0) trônent au sommet de la section Est et forment la seule équipe dans la ligue avec un dossier immaculé à la suite de leur victoire de 26-17 sur les Cowboys de Dallas (4-2), leurs grands rivaux de section, dimanche soir.

Entre les deux se sont faufilés les Giants de New York (5-1), dont les gains consécutifs face aux Ravens de Baltimore, dimanche, et contre les Packers de Green Bay sept jours plus tôt, ont permis de prouver qu’ils ne peuvent pas être pris à la légère.

« Il n’y a pas de doute qu’il s’agit de l’une des grandes rivalités », a déclaré Nick Sirianni, l’entraîneur-chef des Eagles, après avoir mérité sa première victoire contre Dallas.

« Bien sûr, vous voulez gagner les matchs contre les équipes de cette section parce que — et c’est ce qui est si’cool’dans cette section — ce sont des rivalités où les clubs se détestent. Un fait demeure : ça ne compte que pour une seule victoire. Mais ça fait plaisir parce que c’est une section qui est “cool”. »

PHOTO MATT ROURKE, ASSOCIATED PRESS Les entraîneurs-chefs des Cowboys Mike McCarthy et des Eagles Nick Sirianni

Pour le moment, c’est la meilleure section dans la NFL.

La section Est de l’Association nationale n’a pas été représentée par trois équipes dans les éliminatoires lors d’une même saison depuis 2007. Cette année-là, le quart Tony Romo avait mené les Cowboys au premier échelon tandis que Washington et New York s’étaient qualifiés parmi les clubs repêchés.

Les Giants ont ensuite gagné le Super Bowl en infligeant aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre leur seul revers de la saison.

Quand on voit à quel point les autres équipes de l’Association nationale ont joué avec irrégularité jusqu’à maintenant en 2022, les Eagles, Giants et Cowboys sont en bonne posture en prévision de janvier et des éliminatoires.

Menés par le quart Jalen Hurts, une attaque terrestre dominante et une solide brigade défensive, les Eagles semblent être de sérieux aspirants à un championnat.

« Ce qui est excitant au sujet de notre fiche de 6-0 sans avoir joué un match sans faille du début à la fin, c’est qu’on ne peut que s’améliorer. Et c’est notre objectif », a fait remarquer Sirianni.

Du côté des Giants, l’entraîneur-chef recrue Brian Daboll essaie de mener son équipe vers une première saison gagnante depuis 2016. Les Giants ont surmonté des reculs de 10 points en deuxième demie dans trois de leurs victoires.

PHOTO KIN CHEUNG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Brian Daboll

« Cette ligue est difficile. Ce ne sera pas toujours parfait. Il y aura beaucoup de gens qui vous critiqueront », a mentionné Daboll.

« Et vous pourriez être sévères envers vous-mêmes et souhaiter faire mieux. Mais vous continuez de vous relever, de vous battre, de lutter, peu importe le score ou la situation du match. […] Nous savons que nous avons encore une longue route à franchir. C’est le début de la saison. Mais nous essayons seulement d’être compétitifs et de faire le meilleur travail possible. »

Avant de s’incliner contre les Eagles, les Cowboys avaient gagné quatre matchs de suite avec le quart substitut Cooper Rush.

Les trois interceptions dont Rush a été victime contre les Eagles ont coûté cher aux Cowboys, dimanche. Toutefois, il a été suffisamment bon pendant l’absence de Dak Prescott pour garder l’équipe dans la lutte.

Prescott a déclaré qu’il prévoit revenir au jeu cette semaine.

« Je suis vraiment heureux de la position dans laquelle nous nous trouvons », a analysé Prescott.

« C’est bon d’avoir une fiche de 4-2. Je ne suis pas emballé que nous ayons perdu (dimanche), mais il y a une longue saison devant nous, et nous sommes dans une bonne position. »