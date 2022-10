(Miami) Les quarts-arrière Tua Tagovailoa et Teddy Bridgewater, des Dolphins de Miami, ont franchi toutes les étapes en vue d’un éventuel retour au jeu qu’exige la Ligue nationale de football, et ils ont été retirés des protocoles relatifs aux commotions cérébrales récemment révisés.

Tim Reynolds Associated Press

C’est ce qu’a déclaré samedi une personne au courant des décisions. Cette personne s’est confiée à l’Associated Press sous le sceau de l’anonymat parce que les dirigeants des Dolphins n’avaient pas annoncé publiquement ces décisions.

Skylar Thompson sera le quart partant des Dolphins, dimanche, contre les Vikings du Minnesota. Toutefois, si Tagovailoa obtient bel et bien le feu vert, il pourrait être disponible lors du match du 22 octobre contre les Steelers de Pittsburgh.

Tagovailoa est retourné à l’entraînement sur une base limitée plus tôt cette semaine. Il se trouvait dans les protocoles depuis une blessure survenue le 29 septembre contre les Bengals de Cincinnati, à la suite de laquelle il a quitté le terrain sur une civière.

Quatre jours plus tôt, Tagovailoa avait eu la permission de retourner au jeu lors d’un match contre les Bills de Buffalo après que l’arrière de sa tête eut donné contre le sol. En se relevant, il était apparu chancelant. Plus tard, les dirigeants des Dolphins avaient affirmé que leur quart avait titubé à cause d’une blessure au dos.

Cette décision de permettre à Tagovailoa de revenir sur le terrain, combinée à la scène à Cincinnati quelques jours plus tard, a entraîné des changements rapides et importants dans les protocoles relatifs aux commotions cérébrales par la NFL et l’Association des joueurs de la NFL.

L’ajout le plus notable est qu’une anomalie de l’équilibre et/ou de la stabilité serait un symptôme interdisant à un joueur de retourner à un match.

Ces politiques modifiées sont entrées en vigueur le week-end dernier et Bridgewater en a été un acteur involontaire presque immédiatement. Il n’a participé qu’à un seul jeu dimanche dernier dans une défaite aux mains des Jets de New York. Bien qu’il n’ait pas présenté de symptômes de commotion cérébrale, il a été placé dans les protocoles.

Tagovailoa et Bridgewater ont dû compléter un programme en cinq étapes, tel que stipulé par la ligue, pour obtenir le feu vert. Tagovailoa a également rencontré plusieurs experts indépendants au cours des derniers jours.