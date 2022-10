Les Bills et les Chiefs ont de nouveau rendez-vous

(Kansas City) Dans l’un des matchs éliminatoires les plus spectaculaires dans l’histoire de la Ligue nationale de football, les Bills de Buffalo et les Chiefs de Kansas City se sont échangé l’avance trois fois et ont inscrit 25 points lors des deux dernières minutes du temps réglementaire, incluant une poussée offensive de 13 secondes des Chiefs qui a forcé une période de prolongation que les amateurs de football de Buffalo essaient encore d’oublier.