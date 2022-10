Dimanche dans la NFL

Les Bills défont les Ravens et Mason Crosby sauve les Packers

(Baltimore) Mason Crosby a réussi un placement de 31 verges alors que la prolongation se terminait et les Packers de Green Bay ont battu les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 27-24, dimanche. Plus tôt en journée, les Bills ont fait mordre la poussière aux Ravens et les Vikings ont battu les Saints.