Comme cela avait été le cas au 55e Super Bowl que s’étaient disputé les Buccaneers de Tampa Bay et les Chiefs de Kansas City, il y a eu très peu de suspense lors de leur soirée de retrouvailles. Mais cette fois, ce sont les Chiefs qui ont remporté une victoire facile, dimanche soir, à Tampa Bay.

Miguel Bujold La Presse

Dès le premier jeu de la soirée, le retourneur des Bucs, Rachaad White, a échappé le ballon, qui a été récupéré à leur ligne de 21 par les Chiefs. Travis Kelce a marqué le premier touché du match deux jeux plus tard et c’était parti.

La défense des Buccaneers (2-2) n’est jamais parvenue à contenir Patrick Mahomes et les Chiefs (3-1), qui ont eu une confortable avance durant tout le match et l’ont emporté, 41-31. Embouteillée lors du Super Bowl il y a une vingtaine de mois, l’attaque des Chiefs a été aussi efficace par la passe qu’au sol.

Il y avait deux différences importantes par rapport au match précédent entre les deux formations : Mahomes n’était pas hypothéqué par une blessure à un orteil et, plutôt que de jouer derrière une ligne rapiécée, il a pu bénéficier d’une solide performance de l’un des bons quintettes du circuit.

Mahomes a ressemblé au quart-arrière qui avait ébloui la NFL à ses premières saisons comme partant en 2018 et 2019. Il a notamment réussi une passe par en dessous comme lui seul sait le faire et une autre comme s’il lançait un ballon de basketball sur un touché de Clyde Edwards-Helaire. Ses statistiques finales (23 en 37 pour 249 verges, 3 touchés et une interception) ne rendent pas justice au brio qu’il a démontré.

En plus de son touché en début de partie, Kelce a mené les siens avec 9 attrapés et 92 verges. Huit joueurs ont attrapé au moins une passe de Mahomes.

Menés par Edwards-Helaire et la recrue Isiah Pacheco, les Chiefs ont enfoncé 189 verges au sol dans le bec des Bucs, qui se font rarement dominer de la sorte par la course – pour ne pas dire jamais.

Ce fut tout le contraire de l’autre côté du ballon. Les Bucs n’ont couru qu’à six occasions pour un grand total de 3 verges de gains. C’est donc entièrement sur les épaules de Tom Brady que reposaient leurs espoirs de victoire.

PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS Tom Brady

Brady a apporté sa contribution en réussissant 39 passes en 52 tentatives pour 385 verges, 3 touchés et aucune interception. Cela dit, plusieurs de ces statistiques ont été obtenues alors que le match était hors de portée au 4e quart.

Dans le cas de Brady, ce n’est pas moins de 10 joueurs qui ont attrapé au moins l’une de ses passes. Mike Evans a été le meilleur avec 8 attrapés pour 103 verges et 2 touchés.

De retour au jeu après avoir raté les deux derniers matchs en raison d’une blessure à une cuisse, Chris Godwin a quitté la rencontre en raison d’une autre blessure après avoir attrapé 7 passes. Quant à eux, Julio Jones et Russell Gage n’ont capté qu’un seul ballon chacun.

Pas facile de jouer du football de rattrapage contre les Chiefs lorsque Mahomes est au sommet de sa forme, et c’était déjà 21-3 pour Kansas City avec moins de 20 minutes d’écoulées.

PHOTO JASON BEHNKEN, ASSOCIATED PRESS Un partisan des Chiefs de Kansas City, dimanche à Tampa Bay

Les Bills dans deux semaines

Même si elle a accordé 31 points, la défense des Chiefs a bien joué dans l’ensemble. L’ajout de deux choix de premier tour en avril dernier, l’ailier défensif George Karlafis et le demi de coin Jaylen Watson, a renfloué une unité qui a connu beaucoup de difficultés en deuxième moitié de saison l’année dernière.

Les Chiefs joueront leurs deux prochains matchs à domicile, contre les Raiders de Las Vegas lundi prochain, puis face aux Bills de Buffalo le 16 octobre. On peut certainement parler du match le plus attendu de la saison dans le cas du duel Bills-Chiefs, qui s’étaient disputé une épique bataille lors du deuxième tour des éliminatoires en janvier. Le match qui a forcé la NFL à ajuster son règlement pour les prolongations…

Quant à eux, Brady et les Bucs viennent de perdre deux fois de suite sur leur propre terrain, mais auront l’occasion de se remettre en marche au cours des prochaines semaines. Après avoir accueilli les Falcons d’Atlanta, dimanche prochain, ils visiteront les Steelers de Pittsburgh et les Panthers de la Caroline, deux équipes qui se cherchent.

En regardant l’expression faciale de Brady, on a parfois l’impression qu’il se demande lui-même s’il a fait le bon choix en sortant de sa retraite de 40 jours pour disputer une 23e saison. Mais on est au début d’octobre. Ça risque fort de changer au cours des prochains mois.

Ailleurs dans la NFL

Le héros : Cooper Rush

PHOTO TIM HEITMAN, USA TODAY SPORTS Cooper Rush

Ce n’est pas tant pour ce que Rush a accompli dimanche qu’il est à notre tableau d’honneur que pour la totalité de son rendement durant l’absence de Dak Prescott, qui pourrait revenir au jeu la semaine prochaine. Rush a remporté ses trois départs et a sauvé la saison des Cowboys de Dallas, qui semblait déjà terminée après une semaine. Dimanche, le quart de cinquième année a réussi 15 de ses 27 passes pour 223 verges et 2 touchés dans la victoire de 25-10 aux dépens des Commanders de Washington.

Le zéro : John Harbaugh

PHOTO NICK WASS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS John Harbaugh

La décision de Harbaugh d’avoir visé un touché plutôt que d’avoir tenté un placement en situation de quatrième essai alors que c’était 20-20 entre ses Ravens de Baltimore et les Bills de Buffalo se défend. N’empêche que l’interception qu’a lancée Lamar Jackson sur ce quatrième essai a essentiellement coulé les Ravens, qui se sont inclinés 23-20 après avoir laissé filer une avance de 17 points. Ce n’était pas la première fois que Harbaugh prenait une décision controversée à la porte des buts en fin de partie.

Le chiffre : 500

PHOTO MATT LUDTKE, ASSOCIATED PRESS Aaron Rodgers

Aaron Rodgers a atteint le plateau des 500 passes de touché en carrière dans la victoire en prolongation de 27-24 des Packers de Green Bay face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre, rejoignant un club sélect qui ne comprend que Tom Brady, Drew Brees, Peyton Manning et Brett Favre.

Ça va faire parler : les quarts à Pittsburgh

PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS Kenny Pickett

Après trois matchs et demi, Mike Tomlin en avait assez vu et a remplacé Mitch Trubisky par Kenny Pickett, au grand soulagement des partisans des Steelers de Pittsburgh… Pickett a été victime de trois interceptions, mais deux de celles-ci étaient pardonnables. Il a réussi ses 10 autres passes et a marqué 2 touchés au sol dans la défaite de 24-20 des Steelers contre les Jets de New York. Tomlin n’a toutefois pas voulu confirmer que Pickett serait le partant dimanche prochain. S’il ne l’est pas, des émeutes sont à prévoir dans l’ouest de la Pennsylvanie.