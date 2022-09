PHOTO JACOB KUPFERMAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Berea) L’ailier défensif étoile Myles Garrett des Browns de Cleveland était de retour au complexe d’entraînement de l’équipe jeudi, quelques jours après avoir été victime d’un accident de voiture lors duquel il roulait vite sur une route de campagne.

Tom Withers Associated Press

Au volant de sa Porsche lundi, quelques heures après avoir participé à une séance d’entraînement, Garrett a été victime d’une sortie de route près de son domicile, lors de laquelle il a notamment frappé une borne-fontaine et renversé sa voiture.

Il a été victime d’une entorse à une épaule, d’une élongation d’un biceps et de plusieurs coupures et contusions.

Jeudi, la patrouille routière de l’État de l’Ohio a cité Garrett pour excès de vitesse, affirmant qu’il roulait à 65 m/h (104 km/h) dans une zone de 45 m/h (72 km/h).

Selon le rapport d’accident, Garrett, qui était accompagné d’une dame, a déclaré à un officier qu’il accélérait en montant une colline lorsqu’il a vu un véhicule venant en sens inverse, mais qu’il n’a pas fait de manœuvre pour éviter un accident.

L’officier a dit que Garrett ne se souvenait pas exactement de la façon dont il était sorti de la route.

Selon ce qu’un témoin de la scène a déclaré à la patrouille routière, le véhicule de Garrett a franchi la colline à haute vitesse, a été projeté dans les airs, a arraché la borne-fontaine et fait trois tonneaux.

Garrett et la dame de 23 ans ont été emmenés à l’hôpital général d’Akron pour y recevoir des soins d’urgence. La patrouille routière a déclaré que la passagère souffrait d’une blessure mineure à la tête. Ils ont tous deux obtenu leur congé quelques heures plus tard.

Garrett a des antécédents d’excès de vitesse. L’année dernière, il a reçu des contraventions deux jours de suite dans le comté de Medina pour avoir roulé à 120 m/h (192 km/h). Dans le second cas, il a payé une contravention dans laquelle la vitesse a été modifiée à 99 m/h (158 km/h) dans une zone de 70 m/h (112 km/h).

Garrett n’a pas encore été exclu du match de dimanche à Atlanta. L’entraîneur-chef Kevin Stefanski a déclaré que Garrett sera évalué par les médecins de l’équipe avant de s’entraîner ou de jouer.

Les Browns (2-1), qui se préparent à affronter les Falcons (1-2), sont privés de plusieurs joueurs réguliers de leur unité défensive en raison de blessures.

Mercredi, Stefanski et plusieurs coéquipiers de Garrett ont exprimé leur gratitude et leur soulagement qu’il n’ait pas été plus gravement blessé.

« Quelque chose comme ça arrive, c’est effrayant pour n’importe qui », a dit le maraudeur John Johnson III.

« Mais j’ai entendu dire qu’il avait mis sa ceinture de sécurité. Je ne sais pas si cela a aidé ou non, mais c’était bien. Je suis content qu’il s’en soit sorti indemne. »

Garrett a besoin d’un sac pour dépasser Clay Matthews (62) pour le record d’équipe à ce chapitre.