PHOTO DAVID RICHARD, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Cleveland) L’ailier défensif vedette Myles Garrett des Browns de Cleveland a obtenu son congé de l’hôpital, tard lundi soir, après avoir été blessé lors d’un accident de la route avec sa Porsche.

Associated Press

Garrett a subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger. Il a été transporté à l’hôpital, avec une passagère non identifiée, à la suite d’un accident survenu vers 15 heures, soit environ deux heures après la fin de l’entraînement.

La gravité des blessures n’est pas encore connue et on ignore pour l’instant s’il pourra disputer le prochain match contre les Falcons d’Atlanta, dimanche. L’équipe doit fournir une mise à jour plus tard, mardi.

Son agente, Nicole Lynn, a révélé que Garrett n’avait subi aucune fracture. Elle a ajouté qu’il était « alerte et réactif » pendant qu’il recevait des soins médicaux.

L’Ohio State Highway Patrol a mentionné dans un communiqué que des agents sont arrivés sur les lieux de l’accident, où ils ont trouvé la voiture de Garrett endommagée sur le bord de la route après qu’elle ait semblé se retourner plusieurs fois.

La police ne soupçonne pas des facultés affaiblies par la drogue ou l’alcool. Garrett et sa passagère portaient tous les deux des ceintures de sécurité dans sa Porsche 911 Turbo S. L’accident fait toujours l’objet d’une enquête.

Garrett, âgé de 26 ans, l’un des joueurs défensifs les plus dominants de la NFL, a enregistré 61,5 sacs en 71 matchs. Il en a besoin d’un autre pour devancer Clay Matthews pour le record d’équipe en carrière.

Les Browns ont réclamé Garrett avec le premier choix au repêchage en 2017.