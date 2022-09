PHOTO RON SCHWANE, ASSOCIATED PRESS

(Cleveland) La saison du secondeur et capitaine des Browns de Cleveland Anthony Walker fils est terminée en raison d’une déchirure du quadriceps survenue jeudi soir lors du match contre les Steelers de Pittsburgh.

Tom Withers Associated Press

La perte de Walker fils est significative pour les Browns. Il est l’un des joueurs les plus populaires et les plus dynamiques de l’équipe, ainsi que celui qui est responsable d’appeler les jeux en défensive.

Walker s’est blessé alors qu’il tentait de rabattre une passe voilée. Sa jambe a plié de manière inhabituelle sous lui alors qu’il était bloqué par le joueur de ligne des Steelers Chukwuma Okorafor, qui l’a ensuite écrasé alors qu’il était couché sur le ventre au sol.

Walker a quitté le FirstEnergy Stadium en béquilles. Il avait accepté une nouvelle entente en mars afin de disputer une deuxième saison avec les Browns.

Jacob Phillips a remplacé Walker fils face aux Steelers, et il devra vraisemblablement s’acquitter des mêmes tâches que lui. Phillips a réussi un sac du quart et a rabattu une passe au quatrième quart, permettant aux Browns (2-1) de s’accrocher pour l’emporter 29-17.