Historiquement, les Chargers de Los Angeles ont souvent eu de la difficulté à finir le travail. Ils trouvent des moyens de perdre, comme le veut l’expression consacrée. Et même s’ils peuvent compter sur un surdoué comme Justin Herbert au poste de quart, ils ne se sont toujours pas défaits de leur vilaine habitude de laisser filer des victoires.

Miguel Bujold La Presse

Pour la première fois de l’histoire, un match de la NFL était uniquement offert en diffusion sur le web, jeudi soir. Nouveau détenteur des droits pour les matchs du jeudi, Prime Video (Amazon) a amorcé sa nouvelle aventure en grande pompe avec le premier duel de la saison entre les Chargers et les Chiefs, à Kansas City. À noter qu’au Canada, RDS et TSN diffuseront les matchs du jeudi soir.

Jeff Bezos, le propriétaire d’Amazon, était sur place et a regardé les Chiefs effacer un déficit de 7-17 pour finalement l’emporter 27-24 à l’Arrowhead Stadium. Bezos était accompagné du commissaire de la NFL, Roger Goodell.

Le jeu clé de la rencontre ? Le touché de 99 verges marqué par Jaylen Watson à la suite d’une interception dans la 5e minute du quatrième quart. Une erreur de communication entre Herbert et son ailier rapproché Gerald Everett a coûté cher, car les Chargers venaient de traverser le terrain aisément et semblaient sur le point de prendre les devants 24-17. Ce sont plutôt les Chiefs qui l’ont fait.

PHOTO ED ZURGA, ASSOCIATED PRESS Le cornerback des Chargers Asante Samuel à la suite du touché de Matt Ammendola des Chiefs

PHOTO CHARLIE RIEDEL, ASSOCIATED PRESS Le botteur Matt Ammendola est félicité par James Winchester après son essai réussi.

PHOTO ED ZURGA, ASSOCIATED PRESS Le demi offensif des Chargers Austin Ekeler a attrapé le ballon lancé par Justin Herbert, avant que le joueur de ligne Willie Gay des Chiefs l’arrête net.

PHOTO JAY BIGGERSTAFF, USA TODAY SPORTS Gerald Everett des Chargers est arrêté par Justin Reid et Juan Thornhill des Chiefs

PHOTO ED ZURGA, ASSOCIATED PRESS Justin Watson des Chiefs célèbre après avoir marqué un touché

PHOTO JAY BIGGERSTAFF, USA TODAY SPORTS Le demi de coin des Chargers Asante Samuel fête après avoir intercepté une passe de Patrick Mahomes. 1 /6











Après un placement de Matt Ammendola, qui remplaçait le botteur régulier des Chiefs, Harrison Butker, Herbert s’est fait frapper à quelques reprises, des plaqués parfaitement légaux, mais qui l’ont visiblement fait souffrir. Le jeune quart a même quitté le match pour un jeu en raison de ce qui ressemblait à une blessure aux côtes.

Herbert est toutefois revenu et a lancé une magnifique passe de 35 verges à DeAndre Carter en situation de 4e jeu avec une verge à franchir pour maintenir les espoirs des siens. Les Chargers ont inscrit un majeur quelques jeux plus tard, mais ont ensuite échoué dans leur tentative de récupérer un botté court.

Jouant sans son meilleur receveur, Keenan Allen (cuisse), Herbert a complété 33 de ses 48 passes pour 334 verges, 3 touchés et une interception.

En l’absence d’Allen, Mike Williams s’est démarqué avec 8 attrapés, 113 verges et un touché, et le demi Austin Ekeler a totalisé 94 verges d’attaque et a couru avec plus de conviction qu’il ne le fait normalement.

Du côté des Chiefs, Patrick Mahomes aurait facilement pu lancer trois ou quatre interceptions, disons-le. Contrairement à ce que l’on avait vu dans le premier match des Chiefs, dimanche dernier en Arizona, l’absence de Tyreek Hill s’est fait sentir. Mahomes a utilisé toutes les cibles à sa disposition comme la semaine précédente, mais Travis Kelce a été le receveur le plus productif, avec 5 attrapés et seulement 51 verges de gains.

Parmi les meilleures de la NFL, la ligne offensive des Chiefs avait pour mission de neutraliser les chasseurs de quart Joey Bosa et Khalil Mack, et elle l’a réussie. Les Chargers n’ont obtenu qu’un seul sac et le porteur de ballon Clyde Edwards-Helaire a gagné 74 verges en 8 courses (moyenne de 9,3) en plus d’en ajouter 44 sur 4 attrapés.

Pas une question de talent

De retour au jeu après avoir raté le premier match de la saison en raison d’une blessure à une cheville, J. C. Jackson a accordé un touché de 25 verges à Justin Watson à son premier match dans l’uniforme des Chargers. Il reste que la tertiaire de Los Angeles possède les joueurs pour devenir la meilleure du circuit grâce à des joueurs comme Derwin James, Asante Samuel fils, Nasir Adderley et Jackson, qui a intercepté 25 passes avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre avant de se joindre aux Chargers.

Ce n’est certainement pas une question de talent pour les Chargers. Ils ont de bons joueurs à toutes les positions et des deux côtés du ballon.

Mais encore une fois, lorsque le match était dans la balance, ils ont été incapables de finir le boulot. Et s’ils veulent déloger les Chiefs du sommet de l’Ouest de l’Américaine, ils ne pourront se permettre de s’écrouler de la sorte au 4e quart trop souvent.

Toutes les équipes doivent apprendre à gagner, comme le veut la fameuse expression. Mais dans le cas des Chargers, c’est long en titi.