Josh Allen (17) et les Bills de Buffalo ont démontré jeudi dernier pourquoi ils forment l’équipe à vaincre cette année.

PHOTO ASHLEY LANDIS, ASSOCIATED PRESS

Les matchs du jeudi soir ne sont pas toujours très sexy, mais il y a des exceptions, et celui de cette semaine en est une. Le jeune prodige Justin Herbert et les Chargers de Los Angeles seront à Kansas City pour se mesurer à Patrick Mahomes et aux Chiefs. D’ailleurs, seuls les Bills de Buffalo devancent ces deux équipes dans notre classement maison. Voici notre premier « état des forces » de 2022.

Miguel Bujold La Presse

1- Bills (1-0) – Ils ont démontré assez clairement pourquoi ils forment l’équipe à vaincre cette année. Josh Allen et l’attaque n’ont pratiquement pas été ennuyés par Aaron Donald et la défense des Rams, tandis que l’unité défensive de Leslie Frazier a réussi 7 sacs aux dépens de Matthew Stafford. L’acquisition de Von Miller est majeure, mais le retour du plaqueur Jordan Phillips, qui a joué à Buffalo en 2018 et en 2019, est significatif aussi.

2- Chiefs (1-0) – Et les Chiefs, eux, ont clairement démontré qu’ils devaient encore être pris très au sérieux par les autres poids lourds de l’Américaine. Leur match de jeudi soir contre les Chargers promet beaucoup, et que dire de celui du 16 octobre, alors qu’ils affronteront les Bills pour la première fois depuis leur épique duel dans les séries.

3- Chargers (1-0) – Keenan Allen (cuisse) ratera probablement la rencontre à Kansas City, un facteur considérable. La défense des Chargers a réussi trois interceptions aux dépens de Derek Carr, et c’était sans leur nouveau demi de coin J.C. Jackson (cheville). L’ancien des Patriots devrait également rater la partie de jeudi soir.

4- Rams (0-1) – À l’exception de Cooper Kupp, aucun joueur offensif des Rams ne fait peur à l’adversaire, Sean McVay devra donc user de créativité. Odell Beckham fils a récemment dit que son cœur était toujours avec les Rams, mais le receveur jouera-t-il cette saison ?

5- Buccaneers (1-0) – Les Bucs n’ont pas offert une grande performance, dimanche soir à Dallas, mais ils savent comment gagner des matchs autant que n’importe quelle autre équipe. Même si elle est composée de joueurs qui sont encore relativement jeunes, la tertiaire des Buccaneers joue avec énormément de confiance et de constance.

6- Ravens (1-0) – Lamar Jackson ne veut pas négocier son nouveau contrat durant la saison et a refusé la dernière offre des Ravens. Selon les informations qui ont circulé, celle-ci se chiffrait à 250 millions pour cinq ans avec un total de 133 millions en argent garanti. Mais Jackson souhaiterait que la totalité du contrat soit garantie, comme l’est celui de Deshaun Watson… À suivre.

7- Bengals (0-1) – Les deux finalistes de la saison dernière ont perdu en lever de rideau, mais la bonne nouvelle pour les Bengals, c’est que leur défense a bien joué. Et on sait tous que Joe Burrow et leur attaque rebondiront après leur contre-performance face aux Steelers. Cela dit, leur ligne offensive n’est manifestement pas un produit fini. Du moins, espérons-le pour Burrow.

8- Vikings (1-0) – Un peu haut ? Peut-être. Mais leur victoire contre Green Bay pourrait être un prélude à une belle saison. L’ambiance dans l’équipe se serait grandement améliorée depuis que Kevin O’Connell a remplacé Mike Zimmer comme entraîneur-chef.

PHOTO BRUCE KLUCKHOHN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Kevin O'Connell, entraîneur-chef des Vikings du Minnesota

9- Steelers (1-0) – La blessure de T.J. Watt est moins sérieuse que ce que l’équipe anticipait au départ, et le chasseur de quarts devrait effectuer un retour au jeu dans un mois ou deux. La défense des Steelers a mené la NFL pour les sacs à chacune des cinq dernières saisons et en a récolté sept à son premier match.

10- Eagles (1-0) – La marque finale (38-35) de leur victoire à Detroit est un peu trompeuse. Les Eagles menaient 38-21 au début du quatrième quart. À son premier match avec Philadelphie, A.J. Brown a attrapé 10 passes pour 155 verges.

11- Dolphins (1-0) – Tyreek Hill, lui, a saisi 8 passes pour 94 verges à son baptême avec les Dolphins. Dans une saison qui devrait être déterminante quant à son avenir avec les Dolphins, Tua Tagovailoa l’a bien amorcée en réussissant 23 de ses 33 passes pour 270 verges et un touché.

12- Packers (0-1) – L’une des plus talentueuses et complètes de la ligue, la défense devra probablement gagner quelques matchs à elle seule afin que les Packers puissent se maintenir parmi l’élite de la NFC. S’ils n’obtiennent pas un receveur de premier plan, les Packers gaspilleront une autre saison d’Aaron Rodgers.

13- Raiders (0-1) – Avec Davante Adams, Darren Waller, Josh Jacobs, Hunter Renfrow et Derek Carr – à condition qu’il ne lance pas trois interceptions par match trop souvent –, les Raiders ont les outils pour terminer dans le top 10 des attaques.

14- 49ers (0-1) – Ce n’est qu’une seule partie, mais pas sûr que ce serait une bonne idée pour les Niners de se départir de Jimmy Garoppolo tout de suite… À moins qu’ils considèrent l’actuelle saison comme transitoire avec Trey Lance.

15- Saints (1-0) – La défense a accordé 201 verges au sol aux Falcons et n’a pas obtenu un seul sac contre une ligne qui est loin de faire partie des meilleures. De l’autre côté du ballon, Jameis Winston a été victime de quatre sacs même si la ligne offensive des Saints est nettement supérieure au front défensif d’Atlanta. Une victoire de 27-26 un peu chanceuse des Saints, donc.

16- Titans (0-1) – Une défaite à domicile contre les Giants, pas tout à fait la meilleure façon d’amorcer une saison qui s’annonce plus ardue que les dernières. D’autant que les Titans avaient pris les devants 13-0 dans cette partie.

17- Browns (1-0) – Son talent ne se compare évidemment pas à celui de Deshaun Watson, mais Jacoby Brissett est l’un des bons quarts réservistes du circuit. Les Browns s’en remettront à leur jeu au sol, tout en demandant à Brissett de limiter les erreurs et de réussir les jeux clés.

PHOTO JACOB KUPFERMAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jacoby Brissett

18- Seahawks (1-0) – Geno Smith a été excellent, lundi soir, la première fois qu’il amorçait une saison comme quart partant depuis 2014. Les Seahawks joueront-ils toujours avec autant d’intensité ? Ils n’affronteront pas leur ancien meneur Russell Wilson toutes les semaines…

19- Patriots (0-1) – Un peu bas ? Peut-être, mais le talent semble limité en Nouvelle-Angleterre. Puisque Mac Jones serait ennuyé par une blessure au dos et que la défense des Steelers a passé plus de 43 minutes sur le terrain et joué 96 jeux contre les Bengals le week-end dernier, le jeu au sol des Pats sera sûrement très sollicité, dimanche, à Pittsburgh.

20- Broncos (0-1) – Quelle mauvaise entrée en matière pour l’entraîneur-chef Nathaniel Hackett ! Tenter un placement de 64 verges au lieu d’un quatrième essai et cinq verges à franchir avec le quart-arrière qu’on a payé une fortune pour obtenir ?

21- Colts (0-0-1) – Les Colts ont fini leur saison dernière en perdant à Jacksonville, ce qui leur a coûté une place dans les éliminatoires, puis ont amorcé celle-ci avec un match nul à Houston. Surestime-t-on cette équipe ?

22- Commanders (1-0) – Ça prendra plus qu’une victoire à domicile contre les Jaguars pour nous convaincre, mais Carson Wentz a offert une bonne performance à son premier match avec les Commanders (27 en 41 pour 313 verges, 4 touchés et 2 interceptions). Pas parfait, mais encourageant.

23- Cowboys (0-1) – La blessure de Dak Prescott n’aidera évidemment pas, mais ce n’est pas le seul problème à Dallas. La profondeur chez les receveurs et les joueurs de ligne offensive est déficiente et leur défense devra jouer avec beaucoup plus de conviction qu’elle l’a fait à son premier match. Disons qu’elle ne semblait pas trop pressée de plaquer, dimanche soir…

24- Cardinals (0-1) – L’entraîneur-chef Kliff Kingsbury n’a certainement pas gagné de points en allant dire que son équipe devait mieux s’entraîner après sa défaite face aux Chiefs. Ça ne paraît pas trop bien pour lui, surtout que les Cards se sont écrasés en deuxième moitié de saison lors des deux premières saisons de Kingsbury.

PHOTO JEFF DEAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Kliff Kingsbury, entraîneur-chef des Cardinals de l’Arizona

25- Giants (1-0) – Le nouvel entraîneur-chef Brian Daboll a pris un risque calculé en optant pour une transformation double en fin de match au Tennessee, décision qui a porté ses fruits. Pour une équipe qui part de loin, c’est le genre de victoire qui peut servir de catalyseur.

26- Panthers (0-1) – Baker Mayfield n’a pas réussi à battre son ancienne équipe et Christian McCaffrey n’a obtenu que 33 verges en 10 courses contre les Browns. La pression continue de s’accentuer sur Matt Rhule.

27- Falcons (0-1) – Sur papier, les Falcons sont l’une des équipes les moins bien nanties de la ligue, mais ils sont venus bien près de vaincre les Saints, dimanche dernier. Nous étonneront-ils comme la saison dernière en donnant du fil à retordre à des adversaires beaucoup plus talentueux qu’eux ?

28- Bears (1-0) – Il y a une semaine, les Bears auraient été bons derniers ou pas loin dans ce classement, alors même s’ils ont vaincu les 49ers, le scepticisme demeure.

29- Lions (0-1) – D’Andre Swift a gagné 144 verges en 15 courses, Amon-Ra St-Brown a attrapé huit passes et les deux joueurs ont marqué un majeur. Mais on ne gagne pas souvent lorsqu’on accorde 38 points.

30- Texans (0-0-1) – Un match nul à saveur de victoire pour les Texans, même s’ils ont laissé filer une avance de 20-3. Un peu plus d’une semaine après avoir été embauché par l’équipe, l’ailier rapproché O.J. Howard, qui n’a jamais performé à la hauteur des attentes d’un premier choix comme il l’a été, a marqué deux touchés contre les Colts.

31- Jets (0-1) – Joe Flacco obtiendra un deuxième départ de suite, mais Zach Wilson a recommencé à s’entraîner avec l’équipe, lui qui s’était blessé à un genou le mois dernier. La saison actuelle devrait justement servir à une chose : savoir si Wilson représente la solution à long terme ou non comme quart.

32- Jaguars (0-1) – Les Jaguars ont eu le tout premier choix des deux derniers repêchages (non, il n’y a pas de loterie dans la NFL…) et ont amorcé leur saison en s’inclinant à Washington. Alors qui d’autre qu’eux pour la dernière marche ?