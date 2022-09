On savait tous que les matchs intradivision de l’Ouest de la Conférence américaine seraient du bonbon cette année, et le premier n’a pas déçu. Les Raiders de Las Vegas ont donné une bonne opposition aux Chargers de Los Angeles, qui l’ont emporté 24-19 dimanche.

Miguel Bujold La Presse

La différence ? Les trois interceptions de Derek Carr.

En contrepartie, Carr et son ancien coéquipier à l’Université d’État de Californie à Fresno, Davante Adams, n’ont pas mis de temps à se mettre en marche. À son premier match avec les Raiders, l’ancien receveur des Packers de Green Bay a attrapé 10 passes pour 141 verges et un touché.

De son côté, Justin Herbert n’a commis aucune erreur, finissant le match avec 279 verges et 3 touchés. On sait déjà que le quart-arrière des Chargers connaîtra une grande carrière et en voici une autre preuve : certaines de ses cartes recrues valent déjà au-delà de 1 million. Seuls Tom Brady et Patrick Mahomes peuvent en dire autant dans la NFL.

Duel contre Mahomes

PHOTO MATT KARTOZIAN, USA TODAY SPORTS Patrick Mahomes

On n’aura pas à patienter très longtemps pour la prochaine confrontation dans l’Ouest de l’AFC puisque Herbert et les Chargers seront à Kansas City, jeudi soir. Quelle façon d’amorcer la deuxième semaine d’activité !

Ce n’est qu’un match, mais Patrick Mahomes et les Chiefs ne se sont pas trop ennuyés de Tyreek Hill, dimanche. Six de leurs joueurs ont attrapé au moins 3 passes dans leur domination de 44-21 des Cardinals en Arizona. Une bien meilleure répartition du ballon que lorsque Hill et Travis Kelce recevaient plus de la moitié des passes à eux seuls.

Les Chiefs ont également gagné 128 verges au sol, et Mahomes n’a été victime d’aucun sac. On a peut-être tous été un peu coupables d’avoir ignoré les Chiefs dans nos prévisions annuelles…

Herbert, lui, devra probablement se débrouiller sans son meilleur receveur. Keenan Allen a quitté le match contre les Raiders, blessé à une cuisse, et sa présence jeudi est incertaine.

Rodgers frustré

PHOTO JEFFREY BECKER, USA TODAY SPORTS Aaron Rodgers

Comme Mahomes, Aaron Rodgers a perdu son meilleur ailier espacé durant la saison morte lorsque les Packers ont échangé Davante Adams aux Raiders. Et le premier match de Rodgers sans son « gros » receveur s’est nettement moins bien déroulé que celui de Mahomes.

Facilement battus par les Vikings du Minnesota, 23-7, les Packers ont été incapables de se mettre en marche offensivement. Rodgers a fini sa journée avec 195 verges et n’a pas lancé de passe de touché. Aucun ailier espacé des Packers n’a obtenu plus que 37 verges de gains…

Le langage corporel de Rodgers sur les lignes de côté en disait long. Pas content, le monsieur. Et qui peut le blâmer ? Randall Cobb et Sammy Watkins sont les deux seuls vétérans chez les ailiers espacés. Le problème, c’est qu’on n’est plus en 2016…

Mais avant d’appuyer sur le bouton de panique, rappelons-nous que les Packers s’étaient fait écraser 38-3 par les Saints de La Nouvelle-Orléans lors de leur premier match en 2021 et qu’ils avaient ensuite gagner sept fois de suite.

Match fou à Cincinnati

Ceux qui ont eu la chance de regarder le match entre les Steelers de Pittsburgh et les Bengals de Cincinnati ont vu la meilleure partie de la première semaine d’activité. Un match complètement fou !

Même s’ils ont provoqué cinq revirements et qu’ils ont plaqué Joe Burrow derrière la ligne de mêlée sept fois, les Steelers ont eu besoin d’une prolongation et de deux courts bottés de précision ratés des Bengals pour l’emporter, 23-20.

La raison ? L’attaque en a arraché durant tout l’après-midi. À son premier départ avec les Steelers, Mitch Trubisky n’a commis aucun revirement. C’est le point positif…

Sans T.J. Watt, qui a subi une blessure à un muscle pectoral, la défense ne pourra pas toujours gagner des matchs à elle seule, alors l’attaque des Steelers devra mieux jouer. Et si Trubisky n’est pas plus convaincant, on voit mal comment Mike Tomlin pourrait garder la recrue Kenny Pickett sur les lignes de côté.

Pour les Bengals, le rendement d’une ligne offensive qui compte quatre nouveaux partants a été lamentable, même si Burrow a pris de mauvaises décisions et qu’il a conservé le ballon trop longtemps à quelques reprises. Encore là, ce n’est qu’un match, mais c’est un peu inquiétant.

Mac Jones absent ?

Les Steelers accueilleront les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, dimanche prochain, et on ne sait toujours pas si Mac Jones sera à son poste. Il s’est blessé au dos dans la défaite de 20-7 des Pats face aux Dolphins de Miami. Les deux autres quarts des Patriots sont Brian Hoyer et la recrue Bailey Zappe.

Les statistiques des Dolphins et des Patriots ont été très similaires, dimanche, sauf dans la colonne des revirements. Alors que Miami n’en a commis aucun, l’équipe de Bill Belichick a perdu le ballon trois fois.