Les Giants de New York ont gagné 21-20 au Tennessee dimanche.

(East Rutherford) Pour les Giants de New York, qui n’ont pas gagné plus de six matchs dans une saison depuis 2016, il y a une réelle source d’espoir dans la victoire de 21-20 au Tennessee dimanche, lors des débuts en poste de Brian Daboll.

Tom Canavan Associated Press

Détenteurs d’une fiche de 4-13 l’an dernier, les Giants ont épaté contre les champions de la section Sud de la NFC en 2020 et 2021.

New York perdait 13-0 à la demie, mais un Saquon Barkley en grande forme a aidé à changer la donne.

En plus, les points déterminants sont venus d’un converti qui a pris la forme d’un attrapé payant de Barkley, avec 1 : 06 à écouler au quatrième quart. Un jeu où on croyait que les visiteurs se contenteraient d’un botté, qui amènerait probablement une prolongation.

Après coup, l’entraîneur-chef Daboll a quand même rappelé à sa troupe de garder la tête froide.

Les choses peuvent changer rapidement et il faut penser au match de dimanche au Metlife Stadium, face aux Panthers de la Caroline.

« Je suis heureux de la victoire mais il ne s’agit que d’un seul match, a dit Daboll. Et si nous avions perdu, ce serait la même réponse. Il y a encore beaucoup de chemin à faire et de choses à corriger. »

N’oublions pas que Randy Bullock des Titans a raté une tentative de placement de 47 verges, avec quatre secondes au cadran.

Les partisans des Giants n’ont pas été gâtés depuis que Tom Coughlin a mené le club à un quatrième titre du Super Bowl en février 2012.

Depuis, les Giants n’ont atteint les éliminatoires qu’au terme de la saison 2016, pour n’y durer qu’un match.

Dimanche, Barkley avait des airs de l’athlète nommé la recrue de l’année à l’attaque dans la ligue en 2018. Il a récolté 164 verges au sol en 18 courses, soit une moyenne de 9,1 verges, en plus de fournir 30 verges de réceptions.

Voilà d’excellents chiffres pour un joueur qui, selon plusieurs, était sur le déclin après une blessure au genou en 2020 et des résultats mitigés l’an dernier.

Parmi les aspects à raffiner, Ryan Tannehill a réussi deux passes de touché à un Dontrell Hilliard laissé fin seul. Les secondeurs des Giants doivent mieux couvrir ce type de receveur ou lui assigner un ailier.

De plus, Daniel Jones a été victime de cinq sacs. L’un deux a aussi été un échappé repris par le Tennessee, qui en a soutiré un placement.

L’ailier espacé Wan’Dale Robinson, choix de deuxième tour cette année, a dû quitter le match à cause d’une blessure au genou. Son cas est évalué au jour le jour, a dit Daboll.

Les Panthers ont amorcé la campagne en subissant un revers de 26-24 à la maison, contre les Browns de Cleveland.