C’était l’un des matchs les plus attendus de la première semaine d’activité dans la NFL : Tom Brady et ses Buccaneers de Tampa Bay étaient de passage à Dallas pour y affronter les Cowboys, détenteurs de la meilleure attaque de la NFL en 2021.

Miguel Bujold La Presse

Mais plutôt qu’un festival offensif, on a eu droit à un spectacle soporifique dans lequel il n’y a eu qu’un seul touché. La victoire de 19-3 des Buccaneers passera vite aux oubliettes.

Brady est loin d’avoir joué un grand match, mais il a été supérieur à Dak Prescott, qui a réussi moins de la moitié de ses passes (14 en 29) pour un modeste total de 134 verges. La soirée difficile de Prescott a empiré dans les dernières minutes du match lorsqu’il s’est blessé au pouce de la main droite. Le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, a annoncé que Prescott devrait subir une intervention chirurgicale et qu’il raterait plusieurs semaines de jeu. Dur coup pour les Boys.

C’est donc Cooper Rush qui prendra la relève de Prescott. Et comme a dû le faire ce dernier dimanche soir, Rush devra composer avec un groupe de receveurs particulièrement anémique. Michael Gallup et James Washington devaient normalement être le deuxième et le troisième ailier espacé derrière CeeDee Lamb, mais les deux receveurs soignent des blessures et rateront encore quelques semaines.

Jouant derrière quelques joueurs de ligne inexpérimentés, Brady a quant à lui bien géré la partie et a permis aux Bucs de rester en contrôle durant tout le match.

Les cinq premières séries des Buccaneers se sont terminées par des tentatives de placement, alors que Ryan Succop a livré la machandise quatre fois. De la façon dont l’attaque des Cowboys jouait, même avec une avance de 12-3, on sentait que les Bucs avaient déjà la victoire dans leur poche.

Le plus vieux

Brady a réussi 18 de ses 27 passes pour 212 verges, un touché et une interception. À l’âge de 45 ans, il est devenu le plus vieux quart partant de l’histoire de la NFL, dépassant Steve DeBerg, qui était âgé de 44 ans et 279 jours lorsqu’il a obtenu son dernier départ avec les Falcons d’Atlanta, en 1998.

« Je suis le plus vieux au football depuis longtemps », a commenté Brady à la journaliste Melissa Stark, du réseau NBC. « C’est une victoire pour amorcer la saison, mais notre attaque devra jouer beaucoup mieux. J’ai lancé une très mauvaise interception et je peux certainement faire mieux. »

Mike Evans a effectué un très bel attrapé pour inscrire le majeur des Bucs et le nouveau venu Julio Jones a contribué avec 86 verges d’attaque. Jones a ressemblé un peu plus au receveur dominant qu’il était lors de ses belles années chez les Falcons d’Atlanta que l’année dernière avec les Titans du Tennessee. Il reste peut-être encore un peu d’essence dans le réservoir.

PHOTO KEVIN JAIRAJ, USA TODAY SPORTS Leonard Fournette (7)

C’est toutefois Leonard Fournette qui a été le joueur clé des Buccaneers. Le porteur de ballon a récolté 127 verges en 21 courses (moyenne de 6) et a servi quelques beaux blocs en protection de passe, élément particulièrement important à l’heure actuelle chez les Bucs.

Devant déjà jouer sans son centre régulier Ryan Jensen, la ligne offensive des Buccaneers a perdu un autre morceau important, dimanche soir. Le bloqueur à gauche Donovan Smith a quitté la rencontre en raison d’une blessure à un coude.

L’unité a connu des ennuis dans les minutes qui ont suivi la perte de Smith, ce qui n’a pas fait le bonheur de Brady, victime de deux sacs aux mains de la recrue défensive par excellence de 2021, Micah Parsons. Brady a d’ailleurs engueulé l’un de ses joueurs de ligne comme lui seul sait le faire… Puis, tout a semblé rentrer dans l’ordre.

Même au milieu de la quarantaine, la soif de vaincre de Brady n’a toujours pas été étanchée. Elle ne le sera jamais.