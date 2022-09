Alouettes

Quelle version de l'équipe se présentera pour le reste de la saison ?

(Montréal) Avec six matchs à jouer, les observateurs et les partisans sont en voie de se demander quelle version des Alouettes de Montréal verront-ilsd’ici la fin du calendrier : celle qui a vaincu de façon convaincante les Lions de la Colombie-Britannique 31-10 vendredi ou celle qui s’est fait dominer 38-24 par le Rouge et Noir d’Ottawa la semaine dernière ?