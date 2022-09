« J’ai joué trop souvent contre Montréal pour penser que le match est fini avec seulement quelques points d’avance et encore du temps au tableau… »

Michel Marois La Presse

L’entraîneur-chef Glen Constantin du Rouge et Or de l’Université Laval avait raison. Les Carabins de l’Université de Montréal ont réussi un placement à la dernière seconde du match pour s’imposer 21-18 devant les visiteurs, un autre chapitre à l’une des plus belles rivalités du sport québécois.

« Nos matchs se jouent souvent sur une seule possession, souvent sur le dernier jeu du match, a rappelé Marco Iadeluca, l’entraîneur-chef des Carabins. Ce sont deux super belles équipes de football. Nous avions un peu l’avantage au premier quart, ils l’ont repris en deuxième et c’a été comme ça jusqu’au bout. »

Le Rouge et Or croyait avoir fait le plus dur avec moins de trois minutes à jouer et un pointage égal quand une feinte de beauté réussie leur a permis d’être en bonne position sur le terrain.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Le match de samedi entre les Carabins de l’Université de Montréal et le Rouge et Or de l’Université Laval au Complexe sportif Claude-Robillard, à Montréal

La défense des Carabins a toutefois résisté et l’attaque a eu une dernière chance. Deux passes et deux courses ont amené le ballon au 37 du Rouge et Or et le botteur Philippe Boyer a scellé l’issue du match avec un placement de 45 verges. Deux séries auparavant, le même Boyer avait créé l’égalité avec un beauté de dégagement de 63 verges au fond de la zone de but adverse. Le botteur avait déjà réussi trois autres placements sur 37, 37 et 23 verges.

Je suis vraiment content de ma performance et de celle de toute l’équipe. Ç’a été serré tout au long du match et nous n’avons jamais lâché. Je savais que ça pouvait arriver contre Laval, mais je suis resté dans ma bulle et je me suis préparé comme je le fais pour tous mes bottés. Philippe Boyer, botteur des Carabins

Contrairement à leur habitude, les quarts Jonathan Sénécal (Carabins) et Arnaud Desjardins (Rouge et Or) ont laissé la vedette à leurs coéquipiers des unités défensives. Souvent pourchassé par plusieurs joueurs, chacun a commis de rares bévues et seul Desjardins a réussi une passe de touché, à Édouard Arsenault, au deuxième quart. Le botteur Vincent Blancard a ajouté trois placements (36, 14 et 36 verges) pour le Rouge et Or.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Wedens Alexandre (16) des Carabins et Vincent Delisle (20) du Rouge et Or

Les deux meilleures défenses

Ce sont sans doute les deux meilleures défenses au pays qui étaient sur le terrain samedi et elles ont posé bien des problèmes à leur vis-à-vis. Le secondeur Michael Brodrique a réussi le jeu le plus spectaculaire, une interception d’une passe de Desjardins qu’il a ramenée sur 65 verges pour placer les Carabins en avance 10-0 au premier quart.

Absent lors du premier match des siens en raison d’une blessure, le secondeur étoile a fait sentir sa présence : « On voulait arriver fort et mettre de la pression sur leur quart, on l’a bien fait au début du match, puis encore en deuxième demie. »

« On ne peut prévoir un pick six (interception pour un touché), mais on avait visualisé leurs formations avant le match et on était prêt pour ce genre de jeu. Je suis content d’avoir pu aider l’équipe de cette façon pour mon retour ! »

Iadeluca a aussi souligné l’intensité de son équipe en défense. « Et on s’attendait à ce que Laval soit aussi très fort, a-t-il ajouté. C’est une équipe avec beaucoup de fierté. Ils avaient eu de la difficulté la semaine dernière (à McGill) contre un jeune quart-arrière et un nouveau système de jeu qu’ils ne connaissaient pas, mais on savait que ce serait différent aujourd’hui. »

Du côté du Rouge et Or, Glen Constantin a aussi souligné le travail des deux défenses : « On savait à quoi s’attendre des Carabins, ils ont fait de gros jeux aux bons moments pour nous empêcher de marquer des points qui auraient pu faire la différence. Mais je suis vraiment fier de la réaction de mes joueurs après notre dernier match. On affrontait encore un quart très mobile et on l’a vraiment bien contenu.

« C’est satisfaisant de voir que tout ce que nous avions travaillé à l’entraînement cette semaine a été mis en application aujourd’hui. Et ça augure très bien pour la suite de la saison. »

Avec maintenant une fiche de 2-1, le Rouge et Or profitera d’une semaine de pause. Les Carabins (2-0), eux, accueilleront le Vert et Or de Sherbrooke (2-1), vendredi à 19 h, toujours au Centre Claude-Robillard, leur « domicile » pour la saison 2022, dont les gradins étaient pleins à ras bord samedi.

« On a encore des choses à travailler, à améliorer, a estimé Marco Iadeluca. Je ne suis pas satisfait de notre jeu dans la Red Zone, pour bien finir nos séries, mais je suis quand même content de notre jeu jusqu’ici cette saison. On va prendre cette victoire et continuer à travailler. »

Dans l’autre match, samedi prochain, les Redbirds de McGill (0-2) et les Stingers de Concordia (0-2) tenteront d’enlever une première victoire cette saison.