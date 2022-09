PHOTO FRED VUICH, ASSOCIATED PRESS

(Pittsburgh) Mitch Trubisky, Kenny Pickett et Mason Rudolph ont tous impressionné Mike Tomlin, l’entraîneur-chef des Steelers de Pittsburgh, avec la précision de leurs passes pendant les matchs préparatoires. Si seulement cette même précision avait été au rendez-vous au moment de situer les trois quarts dans l’ordre hiérarchique.

Will Graves Associated Press

Alors que Tomlin a confirmé mardi que Trubisky sera le partant — une décision qui était devenue prévisible à la suite de sa nomination, lundi, parmi le groupe de cinq capitaines en 2022 — et que son nom avait été placé au sommet de la liste, c’est Pickett qui sera le premier réserviste, et non Rudolph, lorsque les Steelers rendront visite aux Bengals de Cincinnati, les champions en titre dans l’Association américaine, dimanche.

La liste qui avait été dévoilée lundi indiquait que Rudolph serait le réserviste numéro un, jusqu’à ce qu’elle soit corrigée peu de temps avant que Tomlin ne rencontre les médias mardi.

Le vétéran de 15 saisons à la barre des Steelers a traité la chose avec légèreté et parlé d’une « erreur administrative ».

« La composante copier-et-coller a été la composante copier-et-coller ! », a lancé Tomlin, avec le sourire.

« Je sais que vous auriez espéré une explication un peu plus colorée, mais les choses sont ce qu’elles sont. »

Tomlin et les Steelers se montrent optimistes quant à la durabilité de la hiérarchie au poste de quart au cours des prochaines semaines. Solide pendant les matchs préparatoires, Trubisky a donné peu de raisons au personnel d’entraîneurs de l’équipe de se tourner vers Pickett, 20e joueur choisi lors du dernier repêchage, ou Rudolph, qui en est maintenant à sa cinquième saison avec les Steelers.

« Nous sommes vraiment à l’aise avec ce que Mitch nous a montré », a fait remarquer Tomlin. « Il est un joueur qui est arrivé avec nous avec de l’expérience à titre de quart au sein d’une organisation, je pourrais dire. Il est à l’aise dans de telles chaussures. »

Trubisky l’a certainement démontré au cours des six derniers mois, chérissant immédiatement ce renouveau dans sa carrière après qu’il eut passé la saison 2021 dans un rôle de réserviste à Josh Allen à Buffalo, et ce, après quatre campagnes mouvementées à Chicago.

Peu de temps après avoir accepté un contrat de deux ans en mars, le quart de 28 ans a communiqué avec ses nouveaux coéquipiers. Il a accueilli dans sa demeure de Miami certains joueurs occupant des positions stratégiques et n’a nullement paru agacé par la décision des Steelers de réclamer Pickett au repêchage.

Et avec tous les problèmes qui ont surgi pendant le passage de Trubisky à Chicago — certains sur lesquels il n’avait aucun contrôle — il a affiché un dossier de 29-21 à titre de partant et mené les Bears deux fois jusqu’aux éliminatoires.

Voilà autant d’éléments qui ont rendu Trubisky « très attrayant » pour une organisation qui a rarement raté les éliminatoires lors des 50 dernières années.

PHOTO PHILIP G. PAVELY, USA TODAY SPORTS Kenny Pickett

Pickett a fait de son mieux pour mettre de la pression, livrant de bonnes performances pendant le calendrier préparatoire qui lui ont permis de supplanter Rudolph dans le rôle de quart numéro deux.

Selon Tomlin, la courbe d’apprentissage de Pickett s’est accélérée pendant les matchs préparatoires, durant lesquels il a accumulé 261 verges par la voie des airs, complété trois passes de touché et n’a été victime d’aucune interception.

« J’ai trouvé qu’il s’est amélioré à une cadence vraiment rapide une fois que nous sommes arrivés dans les stades », a analysé Tomlin. « Et je pense, aussi, qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que cette croissance et ce développement se poursuivent pendant le calendrier régulier. »

Ce développement n’inclura pas — du moins pour l’instant — des présences de Pickett sur le terrain dans certaines situations spécifiques, tel qu’on a pu le voir chez d’autres équipes, comme les 49ers de San Francisco, avec leur quart recrue sélectionné au premier tour.

Au moins, Pickett revêtira l’uniforme. Rudolph — détenteur d’une fiche de 8-5 dans un rôle de partant — sera inactif après que Tomlin eut confirmé qu’il ne gardera pas trois quarts au sein de sa formation régulière.

Tomlin a néanmoins tenu à souligner le professionnalisme de Rudolph pendant ce processus et déclaré que le travail de Rudolph, Pickett et de Trubisky pendant les six dernières semaines avait aidé une jeune attaque à rapidement trouver son rythme.

« J’ai trouvé que nos trois quarts s’étaient bien comportés et nous avaient bien représentés pendant ce processus. J’ai trouvé qu’ils avaient réussi des jeux. Ils ont fait avancer leurs groupes respectifs. Ils ont évité les erreurs. Tout ça a rendu la décision finale difficile à prendre. »