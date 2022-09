(Montréal) Les Alouettes de Montréal doivent absolument poursuivre leur série de victoires ce vendredi, face au Rouge et Noir d’Ottawa, ne serait-ce que pour éviter qu’une troisième équipe ne se joigne à la course au deuxième rang dans l’Est.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Les Alouettes (4-6) viennent de signer deux gains consécutifs, dont une victoire sur le tout dernier jeu du match contre les Tiger-Cats d’Hamilton il y a deux semaines pour se hisser au deuxième rang dans l’Est avec huit points. Ce sont deux de mieux que les Ti-Cats et deux de moins que les Argonauts de Toronto.

Le Rouge et Noir (2-8) vient de battre les Elks d’Edmonton pour se redonner un peu de contenance.

« Ils sont derrière et on veut les garder derrière, tandis qu’on veut s’approcher de Toronto, a indiqué André Bolduc, l’entraîneur des demis et adjoint à l’entraîneur-chef des Alouettes. On a un match en mains sur Hamilton, ça c’est très bien, mais Toronto, on doit s’en rapprocher dans ce match de section de quatre points.

« Soit qu’on se rapproche (des Argos) en s’éloignant d’Ottawa, soit qu’on laisse Ottawa se rapprocher et qu’on s’éloigne de Toronto. Le choix est facile pour nous. C’est déjà un match éliminatoire. »

Des propos qui ont trouvé écho dans ceux de l’entraîneur-chef, Danny Maciocia.

« (Les matchs) sont tous importants, mais si on peut s’éloigner de certaines équipes, c’est ce qu’on préfère. On est maître de notre destinée et chaque semaine, on vise une fiche de 1-0. C’est ce qu’on tente d’accomplir cette semaine aussi. »

Comme les Argos et les Ti-Cats s’affronteront lundi, les Alouettes ne peuvent compter que sur leur performance pour leur venir en aide.

« C’est ce qui est complètement fou dans l’Est : c’est encore complètement ouvert. Mais il ne s’agit que de nous : nous sommes les seuls à pouvoir nous aider, a noté le quart Trevor Harris. Nous avons vu au cours des dernières semaines des matchs tourner en notre faveur qui ne le faisaient pas en début de saison. Ottawa va nous offrir une bonne opposition : à nous d’exécuter les jeux comme nous le pouvons. »

Sans regarder trop loin en avant, Maciocia admet qu’une victoire ce week-end pourrait changer le narratif entourant les deux matchs consécutifs contre Ottawa en semaines 18 et 19 du calendrier.

« On espère que l’enjeu sera un peu différent (lors de ces deux rencontres). Mais c’est aussi pourquoi on vise de gagner ce match : on prend ça un match, un entraînement à la fois. On se concentre sur ce qui s’en vient, pas sur ce qui se passera dans trois ou quatre semaines. »

Ambiance détendue

Les deux victoires remportées contre les Blue Bombers de Winnipeg et les Tiger-Cats avant la pause ont fait le plus grand bien aux Alouettes, qui sont maintenant plus détendues.

« Ça a fait du bien à tout le monde : tu le sens dans le vestiaire, tu le sens dans les réunions, tu le sens dans les réunions d’entraîneurs aussi, a noté Maciocia. C’est beaucoup plus plaisant de te lever tôt le matin et de rentrer au bureau sur une séquence de deux victoires d’affilée et de savoir qu’il y a une belle opportunité d’aller en chercher une troisième. »

Si la course dans l’Est est loin d’être réglée, une équipe de l’Ouest pourrait déjà assurer sa participation aux éliminatoires.

En effet, les Blue Bombers de Winnipeg (10-1) pourraient assurer leur place dans le tournoi automnal en battant les Roughriders de la Saskatchewan dimanche.

Advenant une défaite, ils pourraient tout de même confirmer leur place si Hamilton, Ottawa et Edmonton s’inclinent également.