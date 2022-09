PHOTO JAE C. HONG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Champions en titre, les Rams de Los Angeles continuent de miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Les 49ers de San Francisco et les Seahawks de Seattle, eux, tenteront de gagner avec un nouveau quart-arrière, tandis que les Cardinals de l’Arizona ont encore tout à prouver. Voici le septième volet de notre série de huit en prévision de la nouvelle saison de la NFL, qui s’amorcera le 8 septembre.

Miguel Bujold La Presse

Est-ce que les Rams de Los Angeles peuvent réalistement devenir la première équipe en 19 ans à gagner le Super Bowl deux années de suite ?

Les Rams ont perdu quelques pièces importantes depuis leur conquête, dont le bloqueur Andrew Whitworth (retraite), le garde Austin Corbett (Panthers de la Caroline), l’ailier espacé Robert Woods (Titans du Tennessee), le plaqueur Sebastian Joseph-Day (Chargers de Los Angeles) et le demi de coin Darious Williams (Jaguars de Jacksonville). Parce qu’ils échangent souvent des choix, dont des premiers, et qu’ils doivent payer cher plusieurs de leurs joueurs, les Rams n’ont pas beaucoup de profondeur et c’est le danger qui les guette. Leur noyau composé d’Aaron Donald, de Jalen Ramsey, de Cooper Kupp, de Matthew Stafford et du nouveau venu Allen Robinson fait toutefois l’envie de plusieurs équipes. C’est sans parler de Sean McVay, qui doit maintenant être considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs-chefs. On verra pour le Super Bowl, mais les Rams possèdent la meilleure équipe de leur division.

Aaron Donald deviendra-t-il le premier de l’histoire nommé joueur défensif par excellence de l’année quatre fois ?

Pour la troisième année consécutive, la course pourrait se faire entre Donald et T.J. Watt. Le pilier des Rams a reçu l’honneur en 2020, puis le secondeur des Steelers de Pittsburgh l’a remporté l’an dernier. Donald a confirmé sa place parmi les meilleurs joueurs de l’histoire grâce à son excellente deuxième demie lors du Super Bowl. Actuellement à égalité avec Lawrence Taylor et J.J. Watt, Donald recevra probablement cet honneur au moins une autre fois, que ce soit cette année ou non. Donald a signé un nouveau contrat de trois ans d’une valeur de 95 millions l’hiver dernier.

Les 49ers de San Francisco demeurent-ils des aspirants au Super Bowl avec Trey Lance aux commandes de leur attaque ?

PHOTO TROY TAORMINA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Trey Lance

Lance a été très ordinaire dans les matchs préparatoires, ce qui est inquiétant pour les Niners, qui ont sacrifié trois choix de premier tour afin de le sélectionner en 2021. Le directeur général John Lynch et l’entraîneur-chef Kyle Shanahan avaient pris un risque en jetant leur dévolu sur Lance, qui avait très peu joué dans la NCAA. Après avoir tenté de l’échanger durant des mois, les 49ers ont finalement choisi de garder Jimmy Garoppolo à San Francisco en restructurant son contrat. Alors si Lance en arrache, Jimmy G pourrait fort bien reprendre son poste. La défense reste solide et il y a trois excellents joueurs du côté de l’attaque en Deebo Samuel, Trent Williams et George Kittle. On sait également que le jeu au sol de Shanahan fait toujours partie des plus productifs grâce à une créativité inégalée. Les Niners devraient chauffer les Rams, mais ce sera peut-être avec Garoppolo et non Lance.

Les Cardinals de l’Arizona méritent-ils d’être pris au sérieux ?

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Kyler Murray

Pour la deuxième année de suite, la saison des Cards s’est terminée en queue de poisson lorsqu’ils se sont fait démolir par les Rams au premier tour éliminatoire. Ça ne les a pas empêchés de céder aux demandes de Kyler Murray en lui accordant un nouveau contrat qui en fait l’un des quarts les mieux payés du circuit. Les Cards lui ont également fait plaisir en obtenant son ancien coéquipier chez les Sooners de l’Université de l’Oklahoma Marquise Brown. L’acquisition du receveur s’est révélée judicieuse puisque DeAndre Hopkins est suspendu pour les six premières parties de la saison (dopage). Lorsque Hopkins sera de retour, le groupe de receveurs sera une force avec lui, Brown, Rondale Moore, A.J. Green et les ailiers rapprochés Zach Ertz et Trey McBride, une recrue. Il y a toutefois des doutes de l’autre côté du ballon, où la clé pourrait être la progression des secondeurs Isaiah Simmons et Zaven Collins, des choix de premier tour en 2020 et en 2021. Tant qu’ils n’auront pas vaincu quelques poids lourds dans des matchs importants, on aura de sérieux doutes quant à la capacité des Cards de s’approcher d’un Super Bowl.

Les Seahawks de Seattle ont-ils pris la bonne décision en échangeant Russell Wilson ?

Wilson ne voulait plus jouer à Seattle et il aurait été très difficile pour les Seahawks de refuser le magot que leur ont offert les Broncos de Denver. Mais peu importe ce qu’ils en pensent, les Seahawks sont bel et bien en reconstruction. Ils ont encore quelques bons joueurs, dont les receveurs D.K. Metcalf et Tyler Lockett, mais la prochaine saison ne s’annonce pas particulièrement intéressante à Seattle. Il faudra attendre quelques années avant de pouvoir évaluer si les Seahawks ont vu juste ou s’ils auraient dû tenter de garder le meilleur joueur de l’histoire de l’organisation avec eux.