PHOTO JACK DEMPSEY, ASSOCIATED PRESS

(Englewood) Les Broncos de Denver et le quart-arrière Russell Wilson se sont entendus sur les termes d’une prolongation de contrat de cinq ans et 245 millions US, dont 165 millions seraient garantis, a assuré jeudi une personne au fait des négociations à l’Associated Press.

Arnie Stapleton Associated Press

Cette source a requis l’anonymat puisque cette prolongation, d’abord rapportée par ESPN, n’a pas été confirmée par l’équipe ou le clan Wilson.

Ce nouveau pacte verrait Wilson toucher une moyenne de 49 millions en salaire annuel jusqu’en 2028.

Wilson détenait encore deux ans et 51 millions à son contrat quand les Broncos l’ont acquis des Seahawks de Seattle en mars, en échange de trois joueurs et cinq choix de repêchage. Il touchera 24 millions cette saison et 27 millions la saison prochaine.

Le quart disputera son premier match avec les Broncos quand ils visiteront les Seahawks, le 12 septembre. Wilson a joué à Seattle pendant 10 ans, menant l’équipe à deux participations au Super Bowl, dont une victoire.