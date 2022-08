Quelques jours après les accusations de leurre d’adolescente dans un but sexuel portées contre Christophe Normand, les Alouettes restent sous le choc. Rappelons que dans les heures qui ont suivi son arrestation, le centre-arrière de 30 ans a été suspendu jusqu’à nouvel ordre par l’organisation.

Miguel Bujold La Presse

« C’est vraiment désolant comme situation. Nos pensées vont d’abord à cette jeune fille, qui a eu beaucoup de courage pour dénoncer ça. Pour le moment, on a parlé beaucoup avec la ligue au cours du week-end, et il y a des étapes qui ont été déterminées parce que c’est une première pour beaucoup de gens ici », a commenté le président de l’équipe, Mario Cecchini.

« On a décidé de le suspendre rapidement et on va aviser au cours des prochains jours s’il y a une suite à ça. Le délai est assez rapide d’un point de vue légal alors qu’on parle d’une date en octobre. On verra pour la suite des choses. »

Père de deux filles, Cecchini était en compagnie de celles-ci et de sa femme lorsqu’il a appris la nouvelle durant la semaine de relâche de l’équipe.

« Je pense qu’on a été assez éduqués au Québec au cours des dernières années, et dans le monde entier, même… Il y a une présomption d’innocence et on comprend tous ça. Mais quand la police débarque chez vous et que tout se fait dans un délai de deux semaines, ça veut certainement dire que cette jeune fille avait des preuves à présenter aux policiers qui étaient importantes », a fait remarquer Cecchini.

Comme l’a d’abord rapporté La Voix de l’Est, Normand a été accusé de leurre d’une personne qu’il croyait être âgée de moins de 16 ans, un geste qui serait survenu le 9 août dernier.

Comme tout le monde, j’ai pensé à notre joueur en me disant que je n’aurais jamais pensé ça [de lui]… Mais mes premières pensées ne sont pas allées vers le joueur, mais vers la victime. Mario Cecchini, président des Alouettes

Comme Cecchini, Danny Maciocia a été abasourdi d’apprendre que Normand avait été accusé d’un tel crime. « Comme tout le monde, j’étais sous le choc », a dit le directeur général et entraîneur-chef par intérim, qui a discuté de la situation avec ses joueurs à leur retour au boulot lors d’une réunion d’équipe, dimanche.

« C’est un discours qui restera privé. On a parlé de la situation durant quelques minutes, c’était la première chose que je voulais aborder au retour de notre semaine de relâche. Je pense que le message était assez clair et que les joueurs partagent essentiellement la même opinion que moi. On a dit ce qui devait être dit, mais à présent, on va se concentrer sur l’équipe », a dit Maciocia.

« La réaction de tout le monde, ç’a été la surprise et c’est la seule chose que je vais dire à ce sujet-là. Ç’a été un choc pour tout le monde », a quant à lui commenté Alexandre Gagné, qui évolue à la même position que Normand, soit celle de centre-arrière.

« Vous le savez qu’on n’a pas le droit de commenter, mais comme tout le monde, j’étais sous le choc. Mes pensées vont aux familles qui sont impliquées dans cette histoire-là. C’est tout ce qu’on peut faire pour l’instant », a dit André Bolduc, qui est l’entraîneur des demis offensifs et, ainsi, des centres-arrières de la formation.