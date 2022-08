Éliminés à Kansas City deux années de suite, les Bills de Buffalo ont les ingrédients pour finir le travail en 2022 et font partie des principaux prétendants au Super Bowl. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre cherchent une façon de remplacer Josh McDaniels, tandis que les Dolphins de Miami espèrent que Tyreek Hill transformera leur attaque. Les Jets de New York ? Une autre saison difficile en perspective. Voici le troisième volet de notre série de huit textes à la veille de la saison de la NFL.

Miguel Bujold La Presse

Q. Josh Allen a-t-il détrôné Patrick Mahomes au sommet de la hiérarchie des quarts-arrière ?

R. En raison de son gabarit (6 pi 5 po et 237 lb) et de la menace qu’il représente au sol (763 verges et 6 touchés en 2021), on soupçonne qu’Allen serait choisi avant Mahomes par une majorité de directeurs généraux. Cela dit, Allen et les Bills ont été éliminés par Mahomes et les Chiefs lors des deux dernières années. L’amélioration d’Allen a été phénoménale au cours de ses quatre premières saisons, possiblement la plus fulgurante de l’histoire. S’il reste en santé, les Bills devraient être des aspirants légitimes pour un bon nombre d’années.

Q. Von Miller était-il la pièce manquante afin que les Bills puissent remporter le premier Super Bowl de leur histoire ?

R. Leur défense a fini première autant pour les points que pour les verges la saison dernière, mais il lui manquait un joueur capable de réussir le « gros » jeu dans les moments cruciaux. Voilà pourquoi les Bills ont fait le pari d’offrir un contrat de 120 millions pour six ans (plus de 50 millions garantis) à un joueur de 33 ans comme Miller, qui a gagné le Super Bowl avec les Broncos de Denver en 2015 et avec les Rams de Los Angeles l’an dernier. Le chasseur de quarts ajoutera une dimension à une défense qui possédait déjà plusieurs joueurs de premier plan en Ed Oliver, Tre’Davious White, Jordan Poyer, Micah Hyde et Matt Milano. Avec cette défense, un quart du calibre d’Allen et un bon entraîneur-chef comme Sean McDermott, les chances de remporter le Super Bowl des Bills n’ont jamais été aussi bonnes depuis le début des années 1990.

Q. À quoi ressemblera l’édition 2022 des Patriots ?

R. On dit que Mac Jones s’est présenté au camp dans une forme splendide après avoir accordé plus d’importance à son alimentation et à son entraînement, empruntant ainsi une page du cahier de jeux de Tom Brady… En contrepartie, les Patriots ont tenté plusieurs expériences afin de trouver la bonne formule en ce qui concerne leurs choix de jeux offensifs au cours des dernières semaines. Bill Belichick a avoué que son équipe cherchait la meilleure méthode, elle qui a perdu un énorme morceau avec le départ de Josh McDaniels pour Las Vegas. L’acquisition de DeVante Parker, anciennement des Dolphins, a amélioré le groupe de receveurs, et la ligne offensive et les porteurs de ballon sont solides. En défense, tant et aussi longtemps que Belichick sera là, l’unité fera le boulot. Les Pats devraient batailler pour une place en séries, mais un championnat de division et un retour au Super Bowl dès cette année semblent peu probables.

Q. Les Dolphins ont-ils pris une bonne décision en sacrifiant cinq choix au repêchage afin d’obtenir Tyreek Hill ?

PHOTO WILFREDO LEE, ASSOCIATED PRESS Tyreek Hill

R. En plus d’avoir échangé des choix de premier, de deuxième et de quatrième tours en 2022, ainsi que des choix de quatrième et de sixième tours en 2023, les Dolphins ont accordé un contrat de 120 millions pour quatre ans à Hill, un joueur avec un lourd passé. L’ancien receveur des Chiefs de Kansas City a dit qu’il considérait son nouveau quart, Tuo Tagovailoa, plus précis que Patrick Mahomes… Juste au cas où Tagovailoa ne ressentait pas assez de pression. Il n’y a aucun doute que la présence de Hill rendra leur attaque plus explosive et dangereuse, mais les Dolphins ont payé très cher pour l’obtenir. Probablement trop.

Q. Est-ce que les Jets sortiront de la cave un jour ?

R. Pauvres Jets… Ils ont déjà perdu les services de leur bloqueur Mekhi Becton pour toute la saison en raison d’une blessure à un genou. Premier choix du club en 2020, Becton avait raté celle de 2021 à cause d’une blessure au même genou. Les nouvelles sont meilleures dans le cas de Zach Wilson, mais le quart-arrière a tout de même raté la majeure partie du calendrier préparatoire, blessé à un genou. Deuxième espoir choisi au repêchage de 2021, Wilson doit progresser, lui qui a connu un pénible premier tour de piste (55,6 % de passes réussies, 9 touchés, 11 interceptions et coefficient d’efficacité de 69,7). Les Jets espèrent obtenir plus de succès avec leurs trois premiers choix de 2022, le demi de coin Ahmad « Sauce » Gardner, l’ailier espacé Garrett Wilson et l’ailier défensif Jermaine Johnson II. Les Jets ont raté les séries lors des 11 dernières années, et cette mauvaise séquence risque de se poursuivre pour au moins une autre.