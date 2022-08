Football universitaire 2022

Les Carabins visent un triplé, mais leurs rivaux se sont améliorés

Doubles champions en titre de la Coupe Dunsmore, les Carabins de l’Université de Montréal visent cette saison un triplé inédit dans l’histoire de l’équipe. Et s’ils ont les atouts pour réussir, ils devront aussi se méfier de leur grand rival, le Rouge et Or de l’Université Laval, et des trois autres formations de l’association québécoise de football universitaire, les Stingers de Concordia, les Redbirds de McGill et le Vert & Or de Sherbrooke.