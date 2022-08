Les Carabins de l’Université de Montréal ont bien entrepris la défense de leur titre provincial, samedi à Concordia, en prenant la mesure des Stingers, 26-18. Le quart Jonathan Sénécal a été l’étoile du match, avec 277 verges de gains par la passe et trois passes de touchés.

Michel Marois La Presse

La « facture » aurait même pu être plus sévère pour les Stingers si les Carabins avaient profité de toutes leurs occasions de s’inscrire au pointage, comme au début de la deuxième demie quand ils ont été stoppés à la ligne de un après une longue poussée en attaque. Les visiteurs se sont finalement contentés d’un touché de sûreté.

Malgré leur domination statistique — 432 verges de gains en attaque contre 245 —, les Carabins sont restés sous la menace d’un retour des Stingers jusqu’au quatrième quart. « Ces deux points ont quand même été importants, car ils nous ont permis de ne pas perdre le “momentum”, a expliqué l’entraîneur-chef Marco Iadeluca. C’est néanmoins évident que nous ne pouvons nous permettre de rater ces chances de premier ou deuxième essai à la ligne de un de nos rivaux. »

Nous avions une bonne équipe devant nous, capable de marquer des points et de combler des écarts, comme elle l’a souvent montré la saison dernière. Marco Iadeluca, entraîneur-chef des Carabins

« Je suis content de la façon dont nous avons fini le match, en gardant notre attaque sur le terrain de façon à ne pas leur redonner le ballon », a rappelé Iadeluca.

Les débuts de saison sont toujours un peu compliqués au football universitaire et les deux équipes n’ont sûrement pas montré tout ce dont elles sont capables.

« C’est sûr qu’il a y encore beaucoup à travailler, mais ce n’est encore que le premier match, a rappelé Iadeluca. On a eu une semaine de camp, une semaine de préparation et on jouait déjà ! C’est difficile, parce qu’on ne sait pas ce que nous allons affronter, toutes les équipes étant différentes par rapport à la saison dernière. Dans ces conditions, je suis vraiment fier de la performance de nos joueurs. »

Sénécal en pleine forme

Les Carabins avaient vite pris l’avantage avec un touché de Carl Chabot sur une passe de 15 verges de Sénécal, puis un autre, d’Alex Jones Dudley cette fois, sur une passe de 16 verges, au tout début du deuxième quart. Il a toutefois ensuite fallu attendre la fin du troisième quart pour voir les visiteurs inscrire un troisième touché, sur une passe de 30 verges de Sénécal à William Legault.

« Je crois que nous avons offert une bonne performance en attaque, a estimé Sénécal. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs et ils sont là pour performer. Nous allons apprendre de nos erreurs et continuer de progresser. »

L’étudiant en administration (HEC) a encore impressionné par ses qualités athlétiques, échappant souvent à plusieurs rivaux pour réussir ses jeux.

PHOTO JAMES HAJJAR, FOURNIE PAR LES CARABINS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL Jonathan Sénécal, quart-arrière des Carabins

Je me sens vraiment à 100 % physiquement. Nous avons beaucoup travaillé pendant l’intersaison, et je crois que cela a paru aujourd’hui sur le terrain. Jonathan Sénécal, quart-arrière des Carabins

En défense, le joueur de ligne aguerri Philippe Lemieux-Cardinal a souvent été décisif. Auteur du touché de sûreté au troisième quart, il a encore fait des siennes lors de la dernière série offensive des Stingers, quand il a réussi son deuxième sac du match. Incapable de percer chez les professionnels comme il l’espérait, l’imposant joueur de 6 pi 5 po et 250 lb s’est résigné à revenir disputer une cinquième saison avec les Carabins.

« Ce n’est pas ce que j’avais prévu au printemps, mais je suis content d’être de retour avec les Carabins, a-t-il assuré. Et une fois qu’on met son casque, il n’y a qu’une façon de jouer : à 100 %. Au quatrième quart, on voyait qu’ils pouvaient revenir et on a élevé notre niveau d’intensité avec de gros jeux. Et l’attaque a ensuite fait du bon travail pour écouler le temps. »

Du côté des Stingers, le quart Olivier Roy a regretté le lent départ de son équipe : « Nous avons été beaucoup trop inconstants pour espérer battre une équipe comme les Carabins. Nous avons montré de bonnes choses, des deux côtés du ballon, mais il va falloir être plus constant et amorcer nos matchs de meilleure façon. »

« On sait qu’on peut rivaliser contre n’importe quelle équipe au Québec, mais on ne peut toujours compter sur des retours en fin de match, comme on l’a fait la saison dernière. C’est bon pour le spectacle, mais ce n’est pas de cette façon qu’on peut battre régulièrement les meilleures équipes. »

Les Carabins auront droit à une semaine supplémentaire de préparation avant d’affronter le Rouge et Or de Laval, dans deux semaines, à leur « domicile » temporaire du Centre Claude-Robillard. Les Stingers, eux, seront à Sherbrooke samedi prochain pour y affronter le Vert & Or.