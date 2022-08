Deshaun Watson, qui a joué pendant quatre saisons avec les Texans de Houston avant d’être échangé aux Browns en mars, a récemment réglé 23 des 24 poursuites intentées par des massothérapeutes alléguant harcèlement sexuel et agression lors de rendez-vous en 2020 et 2021.

PHOTO RON SCHWANE, ASSOCIATED PRESS

Deshaun Watson suspendu pour six matchs

(Cleveland) La NFL a suspendu le quart-arrière Deshaun Watson des Browns de Cleveland pour six matchs pour avoir enfreint sa politique de conduite personnelle. Cette sanction fait suite à des accusations d’inconduite sexuelle portées contre lui par deux douzaines de femmes au Texas.

La Presse Canadienne

Watson, qui a joué pendant quatre saisons avec les Texans de Houston avant d’être échangé aux Browns en mars, a récemment réglé 23 des 24 poursuites intentées par des massothérapeutes alléguant harcèlement sexuel et agression lors de rendez-vous en 2020 et 2021.

Après avoir appris que la décision était imminente, l’Association des joueurs de la NFL a publié une déclaration conjointe avec Watson, dimanche soir, affirmant qu’elle ne ferait pas appel de la décision de la juge à la retraite Sue L. Robinson et a exhorté la ligue à emboîter le pas.

« Chaque joueur, propriétaire, partenaire commercial et partie prenante mérite de savoir que notre processus est légitime et ne sera pas terni par les caprices du bureau de la Ligue », a déclaré le syndicat dans un communiqué.

Si l’une ou l’autre des parties fait appel, le commissaire de la NFL Roger Goodell ou une personne qu’il désigne prendra la décision, conformément aux termes de la convention collective. Le syndicat pourrait alors tenter de contester cette décision devant un tribunal fédéral.

En attendant cette décision, Watson a participé au camp d’entraînement des Browns. Il a continué à prendre la plupart des répétitions avec la première unité offensive, qui sera confiée au réserviste Jacoby Brissett pendant son absence.

La ligue avait demandé une suspension indéfinie d’au moins un an et une amende de 5 millions US pour Watson, âgé de 26 ans, lors d’une audience de trois jours devant Robinson en juin. L’Association des joueurs de la NFL a soutenu que Watson ne devrait pas être puni du tout parce qu’il n’a été reconnu coupable d’aucun crime.

Deux grands jurys du Texas ont refusé d’inculper Watson pour des plaintes déposées par 10 des femmes.

Il s’agissait du premier cas pour Robinson, une ancienne juge de district aux États-Unis nommée conjointement par la NFL et le syndicat pour gérer l’inconduite des joueurs — un rôle précédemment occupé par Goodell.

Sélectionné à trois reprises pour le Pro Bowl avec les Texans, Watson a vu sa carrière de joueur ternie par les allégations selon lesquelles il aurait agi de manière inappropriée avec des femmes lors de séances de massothérapie qu’il avait programmées via les réseaux sociaux. Il a raté la saison 2021.

Dans leurs poursuites, les femmes ont accusé Watson de s’exposer, de les toucher avec son pénis ou de les embrasser contre leur gré. Une femme a allégué que Watson l’avait forcée à pratiquer le sexe oral.

Watson a nié tout acte répréhensible, insistant sur le fait que toute activité sexuelle avec trois des femmes était consensuelle. Il a publiquement insisté sur le fait que son objectif était de blanchir son nom avant d’accepter des règlements financiers confidentiels avec 20 des femmes, le 21 juin.